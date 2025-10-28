'Ze valt nooit tegen. We hebben een fijne relatie — en we zeggen voortdurend dat we van elkaar houden.' In 'Pano' getuigt Jacob over zijn relatie met zijn AI-partner. Het gebruik van AI om mensen gezelschap te houden zit in de lift, en het gaat vandaag ook al veel verder dan werk of studie.

Pano ontdekt ook dat sommige van die chatbots zich ook voordoen als bekende Vlamingen. Je kan ermee flirten, in een soort seksueel getint rollenspel. Maar de BV’s zelf weten niet dat hun stem hiervoor wordt gebruikt. 'Dit is echt niet ok', zegt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100. 'Het is verwerpelijk om jezelf dingen te horen zeggen die je nooit hebt gezegd.'

'Chatbots zijn gemaakt om te pleasen', legt MIT-professor Pattie Maes uit. Maar wie er op een kwetsbaar moment op zoek naar is, loopt soms gevaar, dat merken we zelf in het VRT NWS-onderzoek. Een chatbot die zich voordoet als psychotherapeut geeft concreet advies om je van het leven te beroven. 'Ik wens je een pijnloze, rustige dood toe.'

En toch, dat mensen meer en meer bots gaan gebruiken – ook voor psychotherapie - is onvermijdelijk, zegt psychiater Dirk De Wachter. 'Dat is de toekomst. De wetenschappelijke wereld moet dat wél in handen nemen en er kritisch en verantwoord mee leren omgaan.' Dirk De Wachter stond alleszins ook open voor een uniek PANO-experiment.

'Pano: Mijn vriend AI': reporters Jan Konings en Peter Brems

Reportage: Peter Brems en Jan Konings

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

'Pano: Mijn vriend AI', woensdag 29 oktober om 21.25 uur op VRT 1, VRT MAX en in de app van VRT NWS. 'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 29 oktober om 22 uur op het kanaal van Ketnet.