Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Karen Damen verdwijnt (tijdelijk?) uit 'Familie': 'Genieten van de K3-reünie'
Een moedige getuigenis in 'Het Huis': Isabelle A openhartig over seksueel grensoverschrijdend gedrag

'Pano' onderzoekt: Mijn vriend AI

dinsdag 28 oktober 2025
Foto: © VRT NWS 2023

'Ze valt nooit tegen. We hebben een fijne relatie — en we zeggen voortdurend dat we van elkaar houden.' In 'Pano' getuigt Jacob over zijn relatie met zijn AI-partner. Het gebruik van AI om mensen gezelschap te houden zit in de lift, en het gaat vandaag ook al veel verder dan werk of studie.

Pano ontdekt ook dat sommige van die chatbots zich ook voordoen als bekende Vlamingen. Je kan ermee flirten, in een soort seksueel getint rollenspel. Maar de BV’s zelf weten niet dat hun stem hiervoor wordt gebruikt. 'Dit is echt niet ok', zegt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100. 'Het is verwerpelijk om jezelf dingen te horen zeggen die je nooit hebt gezegd.'


'Chatbots zijn gemaakt om te pleasen', legt MIT-professor Pattie Maes uit. Maar wie er op een kwetsbaar moment op zoek naar is, loopt soms gevaar, dat merken we zelf in het VRT NWS-onderzoek. Een chatbot die zich voordoet als psychotherapeut geeft concreet advies om je van het leven te beroven. 'Ik wens je een pijnloze, rustige dood toe.'

En toch, dat mensen meer en meer bots gaan gebruiken – ook voor psychotherapie - is onvermijdelijk, zegt psychiater Dirk De Wachter. 'Dat is de toekomst. De wetenschappelijke wereld moet dat wél in handen nemen en er kritisch en verantwoord mee leren omgaan.' Dirk De Wachter stond alleszins ook open voor een uniek PANO-experiment.

'Pano: Mijn vriend AI': reporters Jan Konings en Peter Brems
Reportage: Peter Brems en Jan Konings
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

'Pano: Mijn vriend AI', woensdag 29 oktober om 21.25 uur op VRT 1, VRT MAX en in de app van VRT NWS. 'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 29 oktober om 22 uur op het kanaal van Ketnet.


Pano op tv
Donderdag 30 oktober 2025 om 15u35  »
VRT 1
Duidingsmagazine met indringende reportages over de grote thema's van deze tijd. Een gedreven team van reporters diept de beste nieuwsverhalen uit en zoekt het antwoord op actuele vragen.
Woensdag 29 oktober 2025 om 21u25  »
VRT 1
Duidingsmagazine met indringende reportages over de grote thema's van deze tijd. Een gedreven team van reporters diept de beste nieuwsverhalen uit en zoekt het antwoord op actuele vragen.
Woensdag 5 november 2025 om 21u25  »
VRT 1
Zwanger zijn voor iemand anders. Moeten we draagmoederschap wettelijk regelen in ons land of net verbieden? Pano brengt de gevolgen van het ontbreken van een wettelijk kader in België in kaart en stoot op verhalen over o.a. geld.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Mijn Restaurant' - Wim Opbrouck (VTM)

We maken kennis met de vier duo’s die alles in de strijd zullen gooien om hun droom van een eigen restaurant waar te maken. De kandidaten bezoeken de panden waar ze binnenkort de eerste gasten mogen ontvangen, waarna ze de nieuwe juryleden leren kennen.

'Mijn Restaurant', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: kickstart
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 08:30
    Sia, de rebelse bosfee
    06:00
    Tik Tak
  • 09:35
    Open keuken met Sandra Bekkari
    07:00
    Jokie
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:10
    Blind Getrouwd UK
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 08:55
    Christmas at Holly Lodge
    05:40
    'Tis the Season to Be Irish
  • 09:30
    Geen uitzending
    01:00
    SOS Piet
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 09:25
    Geen uitzending
    01:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:15
    Les Sentinelles
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:35
    A Place in the Sun
    06:55
    The Block Australia
  • 09:20
    Homicide: Hours to Kill
    06:25
    Cold Case
  • 08:00
    Wijzer Wonen
    06:00
    Herhalingslus
  • 09:40
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:40
    Snel, Makkelijk & Lekker
    06:55
    Puur Oosters - Japans
  • 08:45
    Midsomer Murders
    01:10
    Smother
  • 09:10
    Below Deck
    07:00
    Storage Wars
  • 09:30
    NOS Journaal
    07:00
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
  • 09:30
    Zentijd
    06:30
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
  • 09:30
    Teletubbies
    06:55
    Pop Papierstad