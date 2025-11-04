'Pano' onderzoekt: de prijs van de patat

West-Vlaanderen is het Mekka van de aardappelteelt: het onderwerp van onderzoek voor het VRT NWS-programma 'Pano' deze week.

Ideale grond, goede telers, uitstekende know-how. Enkele bedrijven zijn er uitgegroeid tot wereldspelers in aardappelverwerking, vorige week nog werd één van de grootste aardappelverwerkers, Clarebout Potatoes, overgenomen door Amerikanen. 'Het gele goud is één van de grootste succesverhalen industriegewijs van ons land', zegt Christophe Vermeulen, CEO van Belgapom.

Maar dat succesverhaal heeft ook een keerzijde. 'Pano' praat met meer dan 50 boeren en daar hoor je ook een ander verhaal. Voor de camera iets zeggen ligt bijzonder gevoelig. 'De boeren zijn veel minder vrij dan dat ze vroeger waren', zegt Pierre Hubeau die 40 jaar boswachter was in Heuvelland en de Westhoek als zijn broekzak kent. Zitten de boeren in de tang van de industrie, ook al is er soms goed geboerd?

Anoniem zijn de boeren wél heel open over de industrie, en dan vooral over Clarebout Potatoes, die het vaak bikkelhard speelt. 'Als de oogst tegenvalt, moet je als boer betalen tot je erbij doodvalt.' Wat is de impact van de aardappelteelt in West-Vlaanderen op het milieu, de bodem, het drinkwater en de politiek? Zijn de lusten voor een kleine groep industriëlen en de lasten voor de maatschappij?

Reportage: Wim Van den Eynde, Mieke Fauconnier en Evelien Vanwalleghem

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 5 november om 22 uur op het kanaal van Ketnet.

'Pano: De prijs van de patat', woensdag 5 november om 21.25 uur op VRT 1, VRT MAX en in de app van VRT NWS.