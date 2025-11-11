'Pano' onderzoekt: De onbestrafte prof

Universiteitsprofessoren die hun medewerkers afblaffen, uitpersen, die er zelfs financieel de kantjes van aflopen. Een 'Pano'-reportage van VRT NWS uit maart 2022 toonde al verregaand machtsmisbruik aan in Vlaamse universiteiten.

Die reportage veroorzaakte veel deining. Intussen zijn we 3 jaar later. Wordt er nu adequater opgetreden tegen machtsmisbruik? Hoe efficiënt zijn de tuchtprocedures aan universiteiten vandaag?

De 'Pano'-redactie bekijkt de ‘oude’ verhalen en gaat aan de slag met nieuwe meldingen in onze mailbox. Duidelijk is dat er nog altijd iets scheelt aan de tuchtprocedures. Ook een decaan op wiens faculteit er een tuchtprocedure liep tegen een tirannieke prof getuigt. 'Ik dacht, wij hebben hier een stevig dossier. Dan doet tucht daar twee jaar over om tot een softe conclusie te komen.' De procedures duren te lang, blijven ontransparant én onevenwichtig. Dat is de conclusie van alle klagers. 'Tucht is een klucht, een lachertje', besluit de decaan, toch niet de eerste de beste functie aan een universiteit.

Eén van de nieuwe verhalen is opmerkelijk. Een professor bij wie er al 30 jaar problemen opduiken, kreeg van een tuchtraad een schriftelijke berisping. 'Moet je als professor dan iemand vermoorden, en dan nog liefst op het grondgebied van de universiteit, om ontslagen te kunnen worden?' Drie dagen nadat we de universiteit melden dat we dat dossier aan het onderzoeken zijn, wordt de professor in kwestie alsnog ontslagen.

Reportage: Lauwke Vandendriessche en Katrien Kubben

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

