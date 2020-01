Otto-Jan slooft zichzelf uit in tweede aflevering van 'Brain Man'

Foto: Canvas - © VRT 2020

In de tweede aflevering krijgt Otto-Jan het zwaar te verduren als hij de invloed onderzoekt van fysieke ontbering of activiteit op zijn hersenwerking.

Bij een eerste experiment moet hij drie dagen extreem vasten, tot hij een 'ketose'-toestand bereikt. Dat is een tekort aan suikers waardoor zijn lichaam 'ketonen' gaat produceren, een stof die de hersenfuncties versterkt. Om het iets makkelijker te maken, probeert hij dat ook via een ketonendrank in het labo van professor Peter Hespel, inspanningsfysioloog aan de KU Leuven. Kan je zo hetzelfde effect bereiken, maar dan zonder honger te lijden?

Daarna onderzoekt Otto-Jan het effect van sport op de hersenen. Hij probeert daarvoor zelf twee sporten: fietsen en gewichtheffen.

Otto-Jan en Bart gaan ook naar IJsland voor een zogenaamde 'Wim Hof expeditie'. Ze worden er blootgesteld aan extreme koude om zo het brein van Otto-Jan te optimaliseren. Een zinvolle interventie of pseudowetenschappelijke onzin?

'Brain Man', dinsdag 14 januari om 21.20 uur op Canvas.