'Opgejaagd Amerika': VRT NWS brengt eigen documentaire over Trumps migratiebeleid

zondag 14 december 2025

De VRT NWS documentaire 'Opgejaagd Amerika' vertelt het verhaal van enkele gewone Texanen die geviseerd worden door Trumps verstrengde immigratiebeleid. De Belgische Louise Van Assche, die zelf in Texas woont en werkt, volgt samen met co-regisseur Kwinten Gernay een aantal families aan de grens met Mexico.

Deze vaak onzichtbare maar directe getuigen tonen hoe de maatregelen van de Trump-administratie de lokale gemeenschap raken.


De Amerikaanse president Donald Trump beloofde zijn kiezers een streng migratiebeleid en wil per jaar één miljoen mensen deporteren. De immigratie- en douanedienst ICE kreeg dit jaar 75 miljard dollar extra budget en voert een ongeziene campagne van arrestaties, raids en deportaties. Trumps prioriteit is naar eigen zeggen het deporteren van 'the worst of the worst'.

Maar de harde migratiepolitiek heeft het niet enkel gemunt op zware criminelen. Ze treft steeds bredere lagen van de bevolking, ook mensen met een verblijfsstatus of werkvergunning. Vaak zijn het burgers die al jaren in de VS leven en werken. Uit alle hoeken van het land klinken verhalen van mensen die, soms om onverklaarbare redenen, worden opgepakt en uitgezet. Steeds grotere groepen Amerikanen leven in voortdurende angst voor deportatie.

'Opgejaagd Amerika' volgt onder andere Desiree uit El Paso, die strijdt om de vrijlating van haar partner Xochitl. Zij werd zonder veel uitleg gearresteerd en opgesloten in een detentiecentrum. We zijn getuige van een bevreemdend schouwspel waarbij migranten in groep worden opgeroepen voor een administratieve check-up. Als ze komen opdagen, riskeren ze schijnbaar willekeurig gearresteerd worden en meteen per bus afgevoerd te worden.

'Ik ben geen crimineel, waarom moet ik er dan voor doorgaan?', zegt een jonge moeder die met haar dochter vluchtte voor het autoritaire regime in Venezuela. Na bijna tien jaar in de VS, worden ze opgesloten en moet de vrouw bewijzen dat ze geen enkel misdrijf heeft gepleegd. Ze doet beroep op de hulp van de onvermoeibare advocate Amanda. 'Je ziet ICE overal', zegt ze, 'in parken, op de markt, aan de rechtbank.'

Plaatselijk journalist Uriel García uit El Paso berekende dat een kwart van alle ICE-arrestaties onder Trump in Texas plaatsvond, het hoogste aantal van alle Amerikaanse staten. Hij ziet steeds meer willekeur: 'De overheid dreigt het staatsburgerschap af te nemen van eenieder die haar niet zint.' Ook Louises collega en podcastmaker Mando, geboren en getogen in de VS maar met Mexicaanse roots, kreeg zelf ook te maken met ICE.

Louise Van Assche maakte eerder The bad guy, over school shootings in de VS en The conversation over de Black Lives Matter-beweging in Texas.

'Opgejaagd Amerika', maandag 15 december om 21.25 uur op VRT CANVAS en VRT MAX.


Van rekkenvuller in de Colruyt tot megacomedyster in Vlaanderen en ver daarbuiten: dat is de switch die Philippe Geubels op enkele jaren tijd heeft gemaakt. De impact van die plotse bekendheid op zijn leven was de inspiratiebron voor zijn theatershow 'Hoe moet het nu verder?'. Goed voor talloze hilarische beslommeringen over het BV-schap, en zoals het iemand betaamt die eenzaam aan de top staat, over de wanhopige zoektocht naar liefde. 'Hoe moet het nu verder?': na 210 uitverkochte voorstellingen overal te lande, nu eindelijk op tv.

'Philippe Geubels - Hoe moet het nu verder ?', om 21.50 uur op VTM.

