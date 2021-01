'Op Interventie' gaat schade opmeten in vernielde hotelkamer: 'Wat een varken!'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Woensdag 20 januari doet Inspecteur Dylan zijn intrede in 'Op Interventie'. Hij is nog maar net gestart in de politiezone CARMA en rolt meteen van de ene oproep in de andere.

Samen met inspecteur Jan gaat hij langs in een Genkse hotelkamer die werd vernield door één van de gasten. De schade is niet min. Het meubilair werd kapotgeslagen, etensresten werden uitgesmeerd op de muren, er liggen sigarettenpeuken op de vloer en de man heeft zelfs geplast op het tapijt. 'In hotels heb ik dit nog niet meegemaakt. Overal waar je keek was er wel iets kapot of besmeurd. Wat een varken!', vertelt inspecteur Jan.

'Op Interventie', woensdag 20 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.