Ontdek wat Pickx+ te bieden heeft in februari

Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

'The Ex-Wife' seizoen 1

Vanaf donderdag 13 februari 2025, omstreeks 21.30 uur

Tasha heeft het perfecte huis, een liefhebbende echtgenoot en een prachtig klein meisje. Haar leven zou perfect kunnen zijn als het niet voor Jen was, de ex-vrouw van haar man die hen maar niet met rust wil laten. Een bloedstollende miniserie met Céline Buckens in de hoofdrol, een Belgisch-Britse actrice die eerder al werd genomineerd voor een Emmy-award. 'The Ex-Wife' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jess Ryder.

'Caronte' seizoen 1

Vanaf donderdag 27 februari 2025, omstreeks 22.30 uur

In 'Caronte' wordt een politieagent met diezelfde naam onterecht veroordeeld voor een misdaad. Hij gebruikt zijn tijd in de gevangenis om te studeren en wanneer hij vrijkomt, kan hij zichzelf advocaat noemen. Op die manier wil hij voorkomen dat anderen hetzelfde moeten ondergaan als hij. Deze Spaanse serie roept reflecties op over gerechtigheid, de onschuldpresumptie en de complexiteit van het achterhalen van de waarheid. De verhaallijn benadrukt het concept van tweede kansen en hoe een man zichzelf kan heruitvinden en zijn leven opnieuw kan opbouwen.

Met o.a. Miguel Bernardeau (bekend van de topserie Élite).

'Hit Man'

Donderdag 13 februari 2025, omstreeks 20.00 uur

'Hit Man' is een komische actiefilm met Glen Powell in de hoofdrol. Powell kruipt in de huid van een brave professor die bijverdient als huurmoordenaar voor het politiekorps van zijn stad. Hij belandt in gevaarlijk en twijfelachtig gebied wanneer hij zich aangetrokken voelt tot een vrouw die zijn diensten inroept. Glen Powell is het genre niet vreemd, dat bewees hij eerder al aan de zijde van Sydney Sweeney in 'Anyone But You'.

'Zwarte Tulp' seizoen 2

Vanaf maandag 10 februari 2025, omstreeks 23.30 uur

In seizoen 2 van 'Zwarte Tulp' keert de bloedmooie Anna Drijver (gekend van o.a. 'Undercover') terug als Emma Vonk. In deze Nederlandse dramaserie proberen twee families een zwarte tulp te kweken. Wat begon als een mooi verhaal van twee samenwerkende bedrijven, ontaardde in een aanslepende familievete. In het nieuwe seizoen proberen beide families hun eigen verliezen te verwerken, met de dood van Martijn Kester bovenaan. Emma’s broer Ben Vonk probeert te overleven in de gevangenis. Met dit moderne ‘Romeo en Julia’-verhaal belooft het tweede seizoen van 'Zwarte Tulp' opnieuw eentje vol spannende intriges, onverwachte wendingen en heftige gebeurtenissen in de Nederlandse Bollenstreek te worden.

'Cuberdon - Het Curieuze Verhaal van de Neuzenoorlog'

Woensdag 5 februari 2025, omstreeks 22.30 uur

Een documentaire over twee sluwe marktkramers die Gent op een heel nieuwe manier op de kaart zetten. 'Cuberdon' vertelt het verhaal over de ruzie tussen twee cuberdonverkopers die van hun neuzenoorlog wereldnieuws maakten. Regie van Frederik Van Melle met de stem van Lucas Van den Eynde.