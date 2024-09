Ontdek wat er in oktober op STAR Channel te zien is

Maggie en Negan reizen naar een post-apocalyptisch Manhattan, dat lang geleden is afgesloten van het vasteland. De stad wordt nu niet alleen overspoeld door walkers, maar ook beheerst door bewoners die van New York City een wrede en wetteloze wereld hebben gemaakt.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY

Vanaf 7 oktober, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

HPI: HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL

Morgane werkt als schoonmaakster in een politiebureau. Op een avond kan ze het niet laten een dossier 'op te ruimen'. Wanneer de agenten de volgende dag terugkeren, beseffen ze dat ze hen veel verder geholpen heeft in hun zoektocht naar een verdachte. Morgane blijkt Hoog Intellectueel Potentieel te hebben, maar haar IQ van 160 heeft haar nooit veel goeds gedaan in het dagelijkse leven.

Vanaf 2 oktober, elke woensdag om 21.25 uur op STAR Channel.

NIEUW

DARK CITY: THE CLEANER

Overdag is Joe schoonmaker op het politiebureau, waar niemand hem opmerkt. Maar ’s nachts neemt hij een andere identiteit aan: die van een seriemoordenaar, berucht als de Christchurch Carver. Als er weer een moord wordt gepleegd, verdenkt de politie The Carver, maar Joe weet dat hij het niet was. Hij gaat op zoek naar de copycat-moordenaar. Maar terwijl hij zoekt, ontdekt hij dat hij ook wordt opgejaagd.

Vanaf 7 oktober, elke maandag om 21.25 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

STATION 19 S7

In het zevende en laatste seizoen van 'Station 19' wagen de heldhaftige brandweerlieden van Seattle dagelijks hun leven. Dit is de moeilijke, hechte en soms hartverscheurende wereld van de hulpdiensten.

Vanaf 2 oktober, elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.