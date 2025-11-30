Ontdek wat er in december op STAR Channel te zien is

In het derde seizoen van 'The Resident' lopen de spanningen in Chastain Park Memorial Hospital hoger op dan ooit. Terwijl Conrad en Nic hun relatie naar een nieuw hoofdstuk brengen, worden ze geconfronteerd met de harde realiteit van een zorgsysteem waarin winst vaak belangrijker lijkt dan welzijn.

NIEUW SEIZOEN

THE RESIDENT S3

De komst van de briljante maar genadeloze Dr. Barrett Cain schudt het ziekenhuis wakker en zet alles op scherp.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 17 december, elke woensdag om 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE KARDASHIANS S2

In seizoen 2 van 'The Kardashians' krijgen fans een exclusief kijkje in het persoonlijke en professionele leven van de beroemde familie. Van Kourtney en Travis spectaculaire bruiloft in Italië, tot Kim en Pete’s romantische momenten, en Khloé’s uitdagingen rondom zwangerschap en liefde, dit seizoen combineert glamour met kwetsbare en oprechte momenten.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 18 december, elke donderdag om 20.35 uur op STAR Channel.

FILM

HAPPY HOLIDAY

De feestdagen worden dit jaar extra magisch met een bijzondere selectie films:

25 december – 'The Man Who Invented Christmas': Duik in het creatieve proces achter het iconische verhaal van A Christmas Carol en ontdek hoe Charles Dickens’ klassieker tot leven kwam.

26 december – 'The Shape of Water': Een betoverend liefdesverhaal tussen een geheimzinnige amfibieën man en een jonge vrouw, vol fantasie en emotie.

31 december – 'Ready or Not': Sluit het jaar spannend af met deze donkere, hilarische thriller waarin een huwelijksfeest verandert in een dodelijk spel.

Kijk vanaf 25 december om 20.35 uur op STAR Channel.