Ontdek wat de Disney Channels in november te bieden hebben

De jonge Droners Corto, Mouse en Enki brengen hun unieke vaardigheden samen om hun eiland te redden. De hulp van wetenschapper en genie Wyatt Whale zou wel eens meer dan noodzakelijk kunnen zijn!

Vanaf 14 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

RAVEN'S HUIS

Beste vriendinnen Raven en Chelsea zijn weer samen en voeden hun drie kinderen onder één dak op. Ravens elfjarige tweeling Booker en Nia, en Chelsea’s negenjarige zoon Levi.

Vanaf 20 november, elke zondag om 11.00 uur op Disney Channel.

POKEMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Ash komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 7 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 19.00 uur op Disney Channel.

MIRACULOUS

Marinette en Adrien moeten als geheime superhelden de stad behoeden voor het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir. Maar ze weten niet wie er achter het andere masker schuil gaat. In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als een klasgenoot.

Elke zaterdag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

VUUR VRIENDJES

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die hun besturen, volgt 'vuur vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto. Samen met hun vrienden gaan ze als eerste-hulpverleners anderen in hun buurt helpen met allerlei problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, een verdwenen puppy opsporen of helpen bij een grote stroomstoring door noodvoedsel te bezorgen aan buren. De Vuur vriendjes werken altijd samen en staan op elk moment paraat.

Vanaf 5 november, elke zaterdag en zondag om 10.00 uur op Disney Junior.

BLUEY

Bluey is een 6-jarige pup met een grenzeloze fantasie die het dagelijkse leven graag in een groot avontuur verandert. Samen met haar zusje Bingo ontdekken ze hun wereld op een speelse en uitdagende manier om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - vooral papa - bij hun plezier te betrekken. Ook al denkt papa dat hij de baas is, de meisjes zijn absoluut de baas als aankomt op speeltijd!

Vanaf 7 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 7.15 uur op Disney Junior.

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

'Mickey Mouse Funhouse' is een fantastische plek waar Funny, een magisch speelhuis dat praat en interactie heeft met Mickey, Minnie en hun vriendjes, de groep meeneemt op gekke en grappige avonturen vol fantasiespel.

Vanaf 14 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.30 uur op Disney Junior.

PJ MASKS

De PJ Masks zijn terug voor meer heldendaden waarbij ze nieuwe boeven ontmoeten! Bijzondere wezens zoals Orticia, een vreemd meisje dat spookachtige planten laat groeien of een piraten robot, dat is geprogrammeerd om piraterij uit te voeren. Het team vecht uiteraard ook tegen hun bekende vijanden: Luna, Romeo, Night Ninja, Octobella en Pharaoh Boy. Tot slot verstevigen ze hun vriendschap met Newton in de ruimte en met An Yu op de Mystery Mountain, maar ze ontdekken vooral meer over hun bijzondere dieren krachten!

Vanaf 28 november, maandag t.e.m. vrijdag om 15.00 uur op Disney Junior.