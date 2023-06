Ontdek wat de Disney Channels in juli te bieden hebben

Marinette en Adrien zijn geheime superhelden en beschermen samen de stad tegen het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir, maar ze weten niet van elkaar wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als klasgenoot.

Vanaf 1 juli elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

THE VILLIANS OF VALLEY VIEW

Als de tiener superschurk Havoc in opstand komt tegen de leider van alle schurken, dreigt hij haar familie te verwoesten. Havoc en haar familie zijn hierdoor gedwongen om hun identiteit te veranderen en onder te duiken in een voorstad in Texas. Met de hulp van het altijd blije buurmeisje Hartley, moeten Havoc (nu Amy) en de rest van haar familie hun krachten verbergen en hun schurkenstreken achter zich laten. Ze moeten doen waar ze hun hele leven tegen gevochten hebben... goed zijn.

Vanaf 9 juli, elke zondag om 12.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HET HUIS VAN DE UIL

Na de conforntatie met Belos, is alles anders voor de inwoners van Het Huis van de Uil. Luz heeft het portaal naar het Mensenrijk verloren, Eda heeft geen magische krachten meer en King staat op het punt om te gaan twijfelen over wie hij echt is. Ondanks dit hebben ze elkaar en doen ze er samen alles aan om Luz terug naar huis te krijgen, om Eda met haar innerlijke demonen te confronteren en om de waarheid achter Kings verleden te ontrafelen.

Vanaf 1 juli, elke zaterdag om 15.30 uur op Disney Channel.

Vanaf 8 juli is er elke zaterdag en zondag, vanaf 15.30 uur een Marathon van 'Het Huis van De Uil' op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Jippie! Doe mee met Mickey en zijn vriendjes in zijn nieuwe huis in Jippiedal! Mickey, Donald, Goofy, Minnie, Katrien, Pluto en Knabbel & Babbel hebben nieuwe avonturen voor de boeg! Of ze nu op zoek gaan naar een eenhoorn, kinderen leren honkballen, of op een stel brutale kittens moeten passen. Mickey en zijn vriendjes hebben het altijd naar hun zin in een mooie mix van vriendschap, teamwork, gezelligheid, avontuur, lol en plezier!

Vanaf 17 juli, elke maandag t.e.m. vrijdag om 14.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ

Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de fantastische Wonderland-bakkerij. Het maakt hier niet uit wanneer je een foutje maakt, als je het maar blijft proberen. Alice ontdekt de magie van eten en hoe dat mensen samen brengt. Dit doet ze met glitters, vriendelijkheid en creativiteit.

Vanaf 3 juli, maandag t.e.m. vrijdag om 12.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

EUREKA!

'Eureka!' volgt de avonturen van een jonge uitvindster die leeft in een prehistorische fantasie-wereld. Ze is een groot denker die haar tijd ver vooruit is. Ver, ver vooruit; ze heeft zelfs het wiel uitgevonden.

Vanaf 15 juli, elke zaterdag en zondag om 17.35 uur op Disney Junior.