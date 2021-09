Ontdek het herfstmenu van Streamz en Streamz+

'Succession' won vorig jaar een Golden Globe én een Emmy award voor beste dramaserie en gaat over de rijke zakenfamilie Roy, die bestaat uit Logan Roy (Brian Cox) en zijn vier kinderen. Samen beheren ze een van de grootste media- en entertainmentbedrijven ter wereld.

Logan Roy wordt aan het einde van seizoen 2 in een hinderlaag gelokt door zijn opstandige zoon Kendall (Emmy-winnaar Jeremy Strong) en zal aan begin van seizoen 3 in een gevaarlijke positie starten.

Terwijl ze worstelen om familiale, politieke en financiële allianties te sluiten, lopen de spanningen op naarmate een bittere zakelijke strijd dreigt uit te lopen op een burgeroorlog binnen het gezin. De cast van de serie wordt dit seizoen aangevuld met Alexander Skarsgård ('Big Little Lies') en Adrien Brody ('The Pianist').

'Succession' - Seizoen 3 vanaf 18 oktober 2021 (wekelijks een nieuwe aflevering)

'OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid'

Vanaf 4 oktober 2021

In deze vierdelige documentairereeks wordt het socialmediaplatform OnlyFans onder de loep genomen. Overal ter wereld, en dus ook in Vlaanderen, proberen mensen munt te slaan uit het posten van content. Wat begon als een platform waar artiesten exclusieve content tegen betaling konden aanbieden aan hun fans, groeide in enkele jaren uit tot een plaats waar influencers en realitysterren zich tegen betaling letterlijk bloot geven aan hun fans. Er wordt ingezoomd op 10 Vlaamse creators waaronder Jamecia Baker ('Ex on the Beach'), Megan Desaever ('Temptation Island'), porno producente Elise Van Vlaanderen, Yana Daems ('Temptation Island'), het koppel Jolynn & Jason, model en studente Zoë, fulltime OnlyFans creator Lina Roselina, Riley Ede en kapper Fabio Godi.

'We're Here '- Seizoen 2

Vanaf 12 oktober 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)

In 'We're Here' trekken Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara en Shangela Laquifa Wadley naar kleine, slaperige Amerikaanse stadjes om inwoners te introduceren to een eenmalige drag queen-opvoering. Ze nemen de bewoners van de steden onder hun vleugels en tonen hen the drag way of life. Zo helpen ze hen zichzelf uit te drukken op manieren die ze nooit voor mogelijk hielden. De reeks is een viering van liefde en trots zijn op jezelf en in dit nieuwe seizoen gaan de drie drag queens opnieuw op zoek naar wie zijn hart ervoor wilt openzetten.

'Bootcamp' - Seizoen 2

Vanaf 15 oktober 2021

Nog op de planning staat een nieuw seizoen van de TAGMAG reeks 'Bootcamp' waarin twaalf nieuwe sportieve duo’s strijden om de beker. Gedurende tien afleveringen worden ze aan stevige challenges onderworpen. Zowel fysiek als psychologisch worden de deelnemers zwaar op de proef gesteld. Af en toe lopen de emoties dan ook hoog op. Maar de duo's gaan stuk voor stuk tot het uiterste om zich te kronen tot winnaar van' Bootcamp'.

'Insecure' - Seizoen 5

Vanaf 25 oktober 2021

Emmy-winnaar 'Insecure' van en met Issa Rae is aan zijn vijfde en finale seizoen toe. De reeks blijft onze favoriete personages volgen terwijl ze hun relaties, nieuw en oud, evalueren in een poging erachter te komen wie en wat met hen meereist naar de volgende fase in hun leven. 'Insecure' is een creatie van hoofdrolspeelster Issa Rae en Larry Wilmore die er hun hart en ziel in gestoken hebben wat resulteert in een scherpzinnige en hartverwarmende reeks over twee zwarte beste vriendinnen die - met wisselend succes - hun leven in goede banen proberen te leiden.

'Curb Your Enthusiasm' - Seizoen 11

Vanaf 25 oktober 2021 (wekelijks een nieuwe aflevering)

Larry David is terug - als Larry David - en strompelt nog steeds van de ene faux-pas in de andere in een geheel nieuw seizoen van de bekroonde, succesvolle komedieserie. 'Curb' draait rond de fictieve, vrolijk misantropische versie van David, terwijl een alomtegenwoordige camera de vaak banale wereld van deze publieke man volgt. De serie blijft bewijzen hoe triviale details van iemands dagelijks leven - een koude kop koffie, een bevlekt overhemd, een ontbrekende tandenborstel een hilarisch effect kunnen hebben. Om het verhaal spontaan te houden, is de serie opgenomen zonder script en krijgen de castleden scènecontouren en vaak geïmproviseerde regels.

'Mijn Slechtste Beste Vriendin' - Seizoen 2

Vanaf oktober 2021

Dit najaar is het eindelijk zover, dus hou je klaar voor kruiwagens, 'haar dat niet beweegt', de liftschacht, veel komkommer, die van het weerbericht, een bonusvraag, het jaren tachtig-gezicht, de 'burn-out' deel twee, de therapeute, Josje maar niet die van K3, een begrafenis met veel te weinig kaarsen en eindelijk een David Hasselhoff: dat is seizoen 2 van 'MSBV'! De zes vriendinnen, gespeeld door Eva Van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Clara Cleymans, Kim Hertogs en Charlotte-Anne Bongaerts, zullen de kijker weer meenemen in hun komische drama’s, (niet zo) goed bewaarde geheimen en hilarische misverstanden. Can we get an 'applaus & wave'?

'Blindfire' (film)

Vanaf 13 oktober 2021 op Streamz+

Politie-agenten die overmatig geweld gebruiken en zelfs mensen doden, blijft de actualiteit in de VS en daarbuiten beheersen. 'Blindfire' springt op die problematiek met een pakkend verhaal over politiegeweld, racisme en de verwoestende gevolgen van die twee dingen. Dat via een cast die wordt aangevoerd door Brian Geraghty, Sharon Leal en Bethany Joy Lenz.

'French Exit' (film)

Vanaf 13 oktober 2021 op Streamz+

Altijd een feest om Michelle Pfeiffer ('Scarface') nog eens aan het werk te zien. In het komische drama 'French Exit' haalt ze nog eens alles uit de kast voor een innemende acteerprestatie. Ze deelt het scherm met het jonge talent Lucas Hedges, die je recent nog aan het werk kon zien naast Meryl Streep in Steven Soderberghs 'Let Them All Talk'. De film is gebaseerd op een boek van Patrick DeWitt, die ook het scenario van deze film schreef.

'Little Fish' (film)

Vanaf 13 oktober 2021 op Streamz+

Olivia Cooke ('Sound of Metal') en Jack O'Connell ('Jungleland') behoren met gemak tot de beste acteurs van hun generatie. Samen zorgen ze voor vuurwerk in 'Little Fish' als een verliefd koppel dat er alles aan probeert te doen om elkaar niet te verliezen. Een hartverscheurende film van regisseur Chad Hartigan, die ook in de regiestoel zat voor de HBO-serie 'Room 104'.

'Vanquish' (film)

Vanaf 13 oktober 2021 op Streamz+

De Amerikaanse Ruby Rose profileert zich steeds meer als een actiester waar je rekening moet mee houden. Zo was ze eerder al te zien in 'John Wick 2' en het eerste seizoen van 'Batwoman'. In Vanquish laat ze opnieuw zien wat ze in huis heeft en knalt ze erop los in een uit de kluiten gewassen actiethriller. Doen er nog bekende namen mee in de prent? Ja hoor, want ook Morgan Freeman prijkt op de affiche.

'Held' (film)

Vanaf 31 oktober 2021 op Streamz+

Jill Awbrey en Bart Johnson spelen een koppel die in een persvers en angstaanjagend spel terechtkomen tijdens een ontspannend uitje. Een thriller die doet denken aan de betere elementen van 'Saw', 'Panic Room' en 'Funny Games'.