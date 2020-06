Ontdek de zomerprogramma's van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf 29 juni is er een nieuwe avondprogrammatie bij VTM. Elke weekdag is er om 19.55 uur een aflevering van 'De Kotmadam', gevolgd om 20.25 uur door een aflevering van de telenovelle 'Sara'.

Nadien selecteert Nathalie Meskens, elke weekdag om 20.55 uur, in het nieuwe 'Allerbeste Kijkers' samen met heel wat bekende vrienden van het programma de leukste fragmenten uit de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'.

Op zaterdag 27 juni staan om 19.50 uur 'De 25' strafste kerels van VTM op het programma.

Vanaf 28 juni brengt VTM elke zondag om 19.55 uur een herhaling van 'Patrouille Linkeroever', over een politiepatrouille op Linkeroever. In de Vlaamse komische reeks zijn onder andere Jonas Van Geel, Gène Bervoets en Nico Sturm te zien.

De sciencefictionfilm 'Disney Project T (Tomorrowland)' is op zaterdag 27 juni om 20.30 uur te zien, met onder andere George Clooney en House M.D.-acteur Hugh Laurie.

De highlights voor Q2:

Op zaterdag 27 juni is er om 20.30 uur de tv-première van de actiethriller 'Black Water', waarin Jean-Claude Van Damme een van de hoofdrollen vertolkt.

Q2 brengt vanaf 29 juni elke maandag om 23.15 uur een aflevering van het nieuwe, negende seizoen van de horrorserie 'American Horror Story'.

De eerste liveshow van 'Britain's Got Talent' staat op zondag 28 juni om 20.30 uur op het programma. Wie tilt zijn act uit de auditierondes naar een hoger niveau?

Op vrijdag 3 juli kan iedereen om 20.35 uur afstemmen op Q2 voor de Nederlandse komedie 'Flodder', over de gelijknamige familie.

De highlights voor Vitaya:

In juli laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een 'Summer Romance Movie'. Starten doet de zender op donderdag 2 juli om 20.35 uur met het romantisch drama 'The Longest Ride'.

Op vrijdag 3 juli is er om 20.35 uur de tv-première van het drama 'Fatal Beauty (Fallen Queen)'.

De highlights voor CAZ:

Vanaf 27 juni brengt CAZ elke zaterdag om 20.40 uur een lange aflevering van het eerste seizoen van de Vlaamse misdaadreeks 'Aspe'.

Naar aanleiding van het elfjarig overlijden van The King of Pop Michael Jackson, is er op zondag 28 juni om 22.50 uur de documentaire 'Michael Jackson's This Is it', over zijn laatste momenten.

De 'Game of Thrones'-marathon bij CAZ gaat verder. Vanaf maandag 29 juni is er elke weekdag om 22.40 uur een aflevering te zien van het derde seizoen van de reeks.

De highlights voor CAZ 2:

Vanaf 29 juni zendt CAZ 2 drie maandagen op rij het tweede seizoen van 'Mr. Robot' uit. De zender start op maandag 29 juni om 20.40 uur met de eerste vier afleveringen.

De Vlaamse klassieker 'Wat Nu Weer?' is vanaf 29 juni terug op televisie te zien. CAZ 2 brengt elke dag, van maandag tot zondag, om 17.55 uur een aflevering van de Vlaamse reeks over de beslommeringen van een groep jongeren. In 'Wat Nu Weer?' zijn onder andere Sandrine André en Gunther Levi te zien.