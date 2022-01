Onbestaande vakantiehuizen, helderziende Britt en zure soep in 'Factcheckers'

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen.

Het gebeurt meer dan eens dat prachtige vakantiewoningen op verhuurplatformen helemaal niet blijken te bestaan, met pijnlijke gevolgen voor de niets vermoedende huurders. Thomas wil nagaan hoe makkelijk of moeilijk het is om een fake vakantiewoning te verhuren.

Britt neemt in deze aflevering een andere identiteit aan. Ze wil checken of iedereen zomaar online helderziende kan worden. Het wordt een emotioneel belastende factcheck.

En Jan onderzoekt een kijkersvraag over een hardnekkige volkswijsheid: wordt soep nu echt zuur tijdens een onweer? Voor die factcheck heeft hij nodig: een kom soep én een storm. Hij laat zich daarvoor omringen door de beste adviseurs.

Te huur: niet bestaande vakantiewoning

Er doen heel wat horrorverhalen de ronde over vakantiegangers die in de val zijn getrapt van gewiekste oplichters. Vaak gaat het daarbij om toeristen die opgelicht werden door op een verhuurplatform een vakantiehuis te huren dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat.

De verhuurplatformen doen er zelf alles aan om zulke bedrieglijke praktijken tegen te gaan, maar toch glippen veel oplichters door de mazen van het internet. Thomas wil daarom nagaan hoe gemakkelijk je online een fake vakantiewoning kan verhuren. Hij probeert toeristen te lokken voor een wel heel bijzonder optrekje: een poppenhuis!

'Voor deze factcheck heb ik een vals account aangemaakt met de identiteitsgegevens van een collega. Ik moest ook foto’s posten van mijn fake vakantiewoning. Oplichters stelen daarvoor vaak foto’s van bestaande vakantiewoningen. Maar dat wilde ik toch een beetje anders aanpakken...', zegt Thomas Vanderveken.

Kan je als leek helderziende worden op astrologie-websites?

Een tiental jaren geleden zag je ze af en toe nog passeren op televisie: helderzienden die je live kon bellen om advies te vragen. De telefoonnummers die aan dit soort tv-shows waren verbonden, bleken een dure grap te zijn. Na een aantal klachten zijn die televisieprogramma’s dan ook afgevoerd.

Maar het concept is gebleven, al is het verhuisd naar het internet. Daar zijn nog altijd tientallen websites actief die mensen advies aanbieden van helderzienden. En die sites maken nog altijd gebruik van dezelfde dure 0907-nummers als de tv-programma’s van vroeger. Veel van die sites lijken ook voortdurend op zoek naar nieuwe helderzienden en paragnosten om hun ‘personeelsbestand’ uit te breiden.

De drempel om als helderziende aan de slag te gaan bij dit soort sites lijkt zo laag te liggen dat Britt dit wil testen: kan je ook zonder enige ervaring of achtergrond toch aanvaard worden als medium op een astrologiesite? Undercover probeert ze aangenomen te worden en nadien ook effectief te werken als online helderziende. En dat is voor haar een zware emotionele dobber, zo blijkt.

'Zelden is een factcheck zo onder mijn huid gekropen als toen ik besloot om helderziende te worden', vertelt Britt Van Marsenille.

Wordt soep zuur als het onweert?

Het is een hardnekkige volkswijsheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven: soep wordt zuur tijdens een onweer. Om eens en voor goed te checken of dat klopt, gaat Jan ‘stormchasen’. Met drie potten verse soep in de koffer gaat hij op jacht naar donder en bliksem. En daarbij laat hij zich omringen door de beste adviseurs. Frank Deboosere moet hem naar de perfecte storm loodsen. Thomas staat voor hem klaar als copiloot en hij schakelt zelfs een oude bekende in om hem te helpen bij deze hilarische factcheck.

'Het klinkt gek, maar dit was zo mogelijk de moeilijkste factcheck die ik ooit heb moeten uitvoeren. Ik heb echt wel enkele krachttoeren moeten doen in mijn poging om een onweer te pakken te krijgen', aldus Jan Van Looveren.

