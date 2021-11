Olivier Deschacht, Kenji Gooris en Thibault Christiaensen scherpen op Wapenstilstand toch hun pijlen

315.000 kijkers - 225.000 voor de aflevering op donderdag en nog eens 90.000 voor de herhaling (live+uitgesteld) - zagen vorige week hoe Andy Peelman en Kamal Kharmach hoge ogen gooiden en zich zo plaatsten voor de halve finales van 'BV Darts'.

In de eerste aflevering namen we -ondanks haar sterke prestatie tegen Andy- afscheid van G.I. Jinnih Beels. In de tweede voorronde van 'BV Darts' nemen Thibault Christiaensen, Olivier Deschacht en Kenji Gooris het tegen elkaar op. Welke twee spelers schoppen het ook tot in de halve finales? De op het eerste gezicht nonchalante Thibault, positivo Kenji of competitiebeest Olivier?

Dart Vader

Kenji Gooris (19) is de jongste telg uit het gezin Gooris-Pfaff en is dus voorzien van de ideale genen. Van grootvader Jean-Marie kreeg hij het gigantisch talent om te sporten, vader Sam leerde hem dan weer de massa entertainen. Combineer dat met zijn jeugdige 'no-stress'-attitude en Kenji Gooris lijkt wel geboren voor het darts. Kenji: 'Wie had gedacht dat de Kenji hier zou zitten? Niemand! Eerder onze papa. Ik heb totaal geen schrik van Olivier, noch Thibault.'

The White Walker

Voormalige Rode Duivel Olivier Deschacht (40) hing eind vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Van een zwart gat is er gelukkig geen sprake voor de voormalige Anderlecht verdediger. Hij werd intussen assistent-coach van de nationale beloften en ontdekte dat er één sport nog plezanter is dan voetbal: darts. Olivier: 'Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is een keer iets anders. Een keer zonder een bal. Al is het met 101 keer in de één te gooien, het maakt niet uit. Maar vandaag wil ik graag winnen, ja.'

Thibullseye

Zanger-muzikant-radiomaker Thibault Christiaensen (26) is sinds de steile opgang van Dimitri Van den Bergh een enorme fan van de dartsport. Deze Equal Idiot nam zijn dartbord zelfs mee in de backstage van verschillende festivals, kwestie dat de entourage al kon wennen aan zijn nieuwe passie. Thibault: 'Als mensen zeggen 'ah darts dat is vogelpik, een cafésport', dan word ik zelf al wat ambetant. Omdat ik nu wel ten volle besef dat het echt niet zo gemakkelijk is.'

Na de laatste voorronde op 18 november met Celine Van Ouytsel, Hannelore Simoens en Vincent Fierens kennen we alle halve finalisten.

'BV Darts', donderdarts 11 november om 20.35 uur bij VTM 2.