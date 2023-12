Oekraïense backing vocal Anna waagt haar kans in 'Starstruck'

In de eerste aflevering van Starstruck wist de 27-jarige Seppe als Harry Styles de jury én het publiek te overtuigen van zijn imitatie, en ook Laura (37) werd met haar Adèle-performance met een plaats in de finale beloond.

Op vrijdag 8 december stappen opnieuw 12 kandidaten uit het leven-van-elke-dag en worden ze stuk voor stuk een superster uit de popgeschiedenis. Wie maakt de jury helemaal gek met haar vertolking van Lady Gaga? En bestaat er wel zoiets als een exacte kopie van Freddie - The Legend - Mercury?

Jurylid Nathalie Meskens: 'De lat ligt hoog, en mijn verwachtingen dus ook.' De eerste drie deelneemsters zijn gewaarschuwd. Zelfstandig schoonheidsspecialiste Otice (21, Oostende), barvrouw Iris (43, Merksem) en de Oekraïense zangeres Anna (38) veranderen in een straffe artieste die niet vies is van een beetje controverse: niemand minder dan Mother Monster aka Lady Gaga! De kleur van Gaga’s haar wisselt met de dag, en ook vestimentair is ze niet voor één gat te vangen. Verwacht je dus aan een parade van glamoureuze en vooral extravagante looks.

De 38-jarige Anna was in Oekraïne een backing vocal voor nationale artiesten, ze zat er in een bandje en ze gaf ook zangles aan anderen die dromen van een muzikale carrière. Gezien de situatie in haar thuisland echter, heeft Anna haar man noodgedwongen een tijd achtergelaten en is ze gevlucht naar België, waar ze zich een pak veiliger voelt. Toen de jonge vrouw hier de mogelijkheid kreeg om mee te doen aan Starstruck, twijfelde Anna geen seconde. Muziek zit nu eenmaal in haar bloed, waar ook ter wereld, en ze wil op deze manier een stem zijn voor haar land. 'Mijn mama gaf vroeger zo veel op om mij een goede muziekopleiding te geven', klinkt het bij de veerkrachtige vrouw. Ze hoopt haar mama dan ook trots te maken met haar versie van de wereldhit Pokerface.

[video]

Optreden als een échte held uit de popgeschiedenis, daarvoor moet je een stevige portie lef hebben. Loodgieter Roy (31, Rijkevorsel), zanger Sonny (36, Lievegem) en ruitenhersteller Andy (45, Geel) durven het vrijdagavond 8 december aan op het Starstruck-podium getransformeerd te worden in Freddie Mercury, de frontman van de Britse rockgroep Queen. Legendarisch omwille van zijn podiumprésence en met een bereik van maar liefst vier octaven. Geen gemakkelijke opdracht dus voor de mannen.

Verder kruipt 1 trio in de huid van een muzikale kameleon en dan hebben we het zelfs nog niet over de absolute superster met Britse roots gehad die ook geïmiteerd wordt.

Alle 12 deelnemers zingen live met één doel voor ogen: de grote finale halen en zich kronen tot winnaar of winnares van 'Starstruck'. Nu eerst nog juryleden Nathalie Meskens, Guga Baúl, Bart Kaëll en Nora Gharib én het publiek overtuigen.

'Starstruck', vrijdag 5 december om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.