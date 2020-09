Njam! inspireert met snelle recepten en reportages over lokale ondernemers in nieuwe seizoen 'In De Mix'

Vanaf zondag 20 september worden de njam!-kijkers ge´nspireerd met snelle recepten en reportages over lokale producenten in het tweede seizoen van het culinaire tv-magazine 'In De Mix'.

In verschillende rubrieken bereiden vier njam!-gezichten heerlijk haalbare gerechten binnen een bepaald thema.

Dagny Ros Asmundsdottir tovert elke week een smaakvol gerecht uit haar blender in 'Van hap tot sap'. Healthy foodie Steffi Vertriest gaat voor zero food waste met haar gezonde recepten in 'Alles op alles' en Bake-off winnares Julie Van den Driesschen bakt erop los in 'Goed gebakken'. In de rubriek 'Glutenblij' leren we eenvoudig glutenvrij koken met Alexia Stevens van foodblog 'Must be Yummie'. Daarnaast gaat njam! ook langs bij enkele lokale producenten die vertellen over hun topproducten van eigen bodem.

'In De Mix', vanaf 20 september elke zondag om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!.