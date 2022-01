'Ninja Express' is vanaf maandag te zien op Boomerang!

Stel je een bezorgdienst voor die alles, overal en altijd bezorgt. Een bezorgdienst waarvoor tijd en ruimte geen probleem zijn. En om het helemaal af te maken, stel je voor dat het wordt gerund door drie kleine ninja's met ongelofelijke krachten!

Dit is het uitgangspunt van 'Ninja Express', een geweldige animatiereeks die binnenkort te zien is op Boomerang.

Is er iets dat je nu nodig hebt en niemand kan leveren? Klinkt alsof je 'Ninja Express' nodig hebt! Plaats je bestelling en zij zullen door ruimte en tijd zoeken om te vinden wat je ook wilt, waar het ook is, wanneer je het nodig hebt!

Om het plaatje compleet te maken, is de serie genomineerd voor de Ensors in de categorie 'Beste Animatie'. De Ensors zijn de belangrijkste film- en televisieprijzen in Vlaanderen.

Kijk vanaf 17 januari naar 'Ninja Express', iedere dag om 18.00 uur bij Boomerang.