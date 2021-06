Nieuwe topchefs maken deze zomer het mooie weer bij njam!

Vanaf 6 juni kan je op njam! twee nieuwe topchefs aan het werk zien. De Belgische Anne-Sophie Breysem en Nederlander Jord Althuizen maken hun debuut op de zender in het nieuwe seizoen van 'De Zomerkeuken van de njam!-chefs'.

In dit programma zullen ze de njam!-kijkers voorzien van inspiratie voor een culinair feest in eigen tuin.

Nieuwe chefs

Lady Chef Anne-Sophie Breysem (restaurant Ansoler, Hasselt) en BBQ-koning Jord Althuizen (Black Smoke, Rotterdam) zijn nieuwe gezichten op njam!, in de culinaire wereld zijn het echter heel vertrouwde namen. Anne-Sophie Breysem won in 2015 de prestigieuze titel van Lady Chef of the Year, startte in 2018 haar eigen zaak in Hasselt en was gastjury in het tv-programma 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Jord Althuizen omschrijft zichzelf als pyro-culinair avonturier en is oprichter van Smokey Goodness, een concept dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een waar BBQ-imperium. Hij is auteur van maar liefst 10 boeken over barbecue en mede-zaakvoerder van verschillende restaurants waar de vlammen altijd hoog opvliegen.

'De Zomerkeuken'

In het nieuwe seizoen van 'De Zomerkeuken van de njam!-chefs' bieden Jord en Anne-Sophie de njam!-kijkers inspiratie voor een geslaagd tuinfeest met buren, vrienden of familie. Buiten de twee nieuwe chefs zullen ook vertrouwde njam!-gezichten Jeroen De Pauw, Peppe Giacomazza, Dagny Ros Asmundsdottir en Michiel van der Eerde van de partij zijn. In dit programma leggen de chefs de nadruk op makkelijke en overheerlijke zomerse gerechten. Niet klassiek gedresseerd op witte borden, maar outdoor cooking helemaal geschikt om te delen met gasten.

'De Zomerkeuken van de njam!-chefs', nieuwe afleveringen vanaf 6 juni om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!