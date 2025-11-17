Nieuwe slaapkamers zijn klaar in 'In Hemelsnaam'

De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer.

Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen. Zuster Kirsten, 80 jaar, maakt een eerlijke balans op van haar kloosterleven. Een van de jongere zusters heeft het klooster verlaten. Het klooster neemt afscheid van zuster Ida.

In hemelsnaam op tv

