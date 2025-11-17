Nieuwe slaapkamers zijn klaar in 'In Hemelsnaam'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
maandag 17 november 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer.

Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen. Zuster Kirsten, 80 jaar, maakt een eerlijke balans op van haar kloosterleven. Een van de jongere zusters heeft het klooster verlaten. Het klooster neemt afscheid van zuster Ida.


'In Hemelsnaam', dinsdag 18 november om 20.50 uur op VRT 1.


In hemelsnaam op tv
Dinsdag 18 november 2025 om 20u50  »
VRT 1
De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.
Woensdag 19 november 2025 om 16u25  »
VRT 1
De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.
Donderdag 20 november 2025 om 23u10  »
VRT 1
De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.

'Blind Getrouwd' - Maité & Ian (VTM)

Nog één koppel moet elkaar het jawoord geven: Ian en Maité staan te popelen om elkaar beter te leren kennen. Ondertussen feesten de andere koppels volop, maken ze kennis met familie en staan de zenuwen voor de openingsdansen hooggespannen.

'Blind Getrouwd', om 20.35 uur op VTM.

