Nieuwe plannen en dromen in 'Vandaag Over een Jaar'

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

Op donderdag 30 januari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

Marlotte (28 jaar) uit Aalst wil van haar allesverlammende spinnenfobie af. De 16-jarige Stan uit Wechelderzande lijdt aan een conversiestoornis en wil de top 10 van de wereld in rolstoeltennis halen. Cees (82 jaar, uit Heinken zand), Henri (81 jaar, uit Wuustwezel), Frans (85 jaar, uit Zoersel) en Willy (81 jaar, uit Lint) willen het record breken op de 4x100 meter estafette voor 80-plussers. En zussen Leen (31) en Lies (33) uit Sinaai willen ondanks MS de Dodentocht stappen.

Deelnemers in de kijker: Lies (33) en Leen (31) uit Sinaai: 'Vandaag over een jaar willen wij ondanks MS de Dodentocht uitstappen'

'Ons plan is behoorlijk zot. We beseffen dat het loodwaar zal zijn' - Leen en Lies

Hoewel het geen erfelijke ziekte is, kregen zussen Leen en Lies enkele jaren geleden allebei te horen dat ze MS hebben. Voorlopig kunnen ze nog een behoorlijk normaal leven leiden en daarom willen ze bewijzen dat MS geen eindpunt hoeft te zijn. En dat willen ze doen op behoorlijk spectaculaire wijze: de Dodentocht uitstappen. 100 kilometer stappen is voor een gezonde mens al een heuse uitdaging, laat staan voor iemand met MS. Maar de zusjes zijn vastberaden. Die finish zullen ze halen.

Marlotte (28) uit Aalst - 'Vandaag over een jaar wil ik van mijn spinnenfobie verlost zijn.'

'Als ik tijdens het autorijden een spin zou zien, sta ik de volgende dag in de krant...'

Veel mensen zijn bang van spinnen, maar bij Marlotte is de angst extreem. Een kelder, een zolder, een fietsenstalling, Marlotte komt er nooit. Slapen in een kamer waar een spin gespot is, doet ze niet. Een confrontatie met een spin kan leiden tot een paniekaanval met complete black-out. Kortom: de fobie van Marlotte is geen lachertje en beperkt haar in haar dagelijks leven. Hoog tijd dus om het aan te pakken. Maar echt zin heeft ze er niet in. Daarom doet ze mee aan Vandaag over een jaar. Om die extra motivatie te hebben om er mee door te gaan en eindelijk van die angst af te raken.

Stan (16) uit Wechelderzande - 'Vandaag over een jaar wil ik in de top tien staan van het rolstoeltennis.'

'Ik heb geen idee wat het volgende zal zijn dat zal uitvallen.'

tan lijdt aan een conversiestoornis, een neurologische aandoening waarbij zijn hersenen een fout signaal sturen naar bepaalde spieren. Die kunnen van het ene moment op het andere dienst weigeren. Zo belandde Stan in een rolstoel, ondanks het feit dat hij wel degelijk spierkracht heeft. Maar het meest opvallende aan Stan is dat hij enkel kan fluisteren omdat zijn stem plots geen geluid meer voortbracht. Stan noemt het zelf de 'mindfuckersziekte', maar laat het zijn leven niet bepalen. Hij streeft nieuwe doelen na. Om te beginnen: bij de tien beste rolstoeltennissers ter wereld horen.

Frans (85), Cees (82), Henri (81) en Willy (82) - 'Vandaag over een jaar willen wij ons record op de 4 x 100 meter terugpakken.'

'Als ik mijn huis buiten kom voor mijn dagelijkse looptraining zeggen de buren: de zot is weer weg.' - Willy

Deze vier krasse tachtigers zijn aangesloten bij dezelfde atletiekclub en hadden het originele plan opgevat om mee te lopen in een estafettewedstrijd. Na afloop bleek dat zij iets unieks hadden gerealiseerd en zij nationaal recordhouder waren geworden op de 4x100 meter voor 80-plussers. Maar lang heeft hun record niet stand gehouden, want een paar weken later werd het verbeterd door vier snelle senioren uit Halle. Maar dat wil het viertal niet zomaar laten gebeuren. Ze hebben de huidige recordhouders uitgedaagd en zijn vast van plan om hun record terug te pakken.

'Vandaag over een Jaar', ddonderdag 30 januari om 20.40 uur op Eén.