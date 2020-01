Nieuwe dromen en plannen in 'Vandaag over een Jaar'

Op donderdag 16 januari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

De 20-jarige Samiera uit Lummen wil volgend jaar graag als man verder. Agnes (99 jaar) uit Oostende wil optreden voor publiek voor haar 100ste verjaardag. Peter (53 jaar, uit Zandvliet) is analfabeet en wil kunnen lezen en schrijven. En de 31-jarige MS-patiënte Femme uit Lede wil haar man verrassen met een tweede huwelijksaanzoek als dank voor al zijn steun.

Deelnemer in de kijker: Samiera (20) uit Lummen - 'Vandaag over een jaar wil ik als man door het leven kunnen gaan'

'Als kleuter wou ik een piemel. 'Die komt wel', zei mijn mama. Ik ben nog altijd aan het wachten...'

Samiera voelde zich als kleuter al een jongetje. Hij wou staand plassen, speelde altijd mee met de jongens en weigerde kleedjes te dragen. Doorheen heel zijn kindertijd werd Samiera gepest, maar het ergste moest nog komen: de puberteit. Toen Samiera ongesteld werd en borsten begon te ontwikkelen, kwam zijn ergste nachtmerrie uit: het jongetje dat fysiek een meisje was, werd een vrouw. Samiera probeerde een leven te leiden dat niet het zijne was, maar het lukte hem niet. Hij klopte aan bij de transgenderkliniek en kreeg groen licht om te starten met de transitie. Hij hoopt om over een jaar fysiek als man de studio binnen te stappen en eindelijk gelukkig te zijn.

Peter (53) - 'Vandaag over een jaar wil ik kunnen lezen en schrijven.'

'Ik durf met niemand contact leggen. Ik schaam me te erg.'

Peter heeft in zijn kindertijd niet veel opgestoken op de schoolbanken. Na schooltijd moest hij thuis helpen op de boerderij en het huiswerk verdween in de prullenbak. Op zijn veertiende stopte hij met school om zijn ouders voltijds bij te staan, zonder dat hij had leren lezen en schrijven. Handenarbeid was het enige wat Peter kon en op latere leeftijd kreeg hij een job in de opbouw en afbraak van evenementen. Maar een ernstig arbeidsongeval kostte hem zijn rechteronderbeen en maakte hem werkonbekwaam. Zeven jaar zit Peter ondertussen thuis te vereenzamen. De krant lezen of ondertitels op tv volgen, kan hij niet. En sociale contacten onderhouden als je geen tekstberichten kan lezen of versturen, is quasi onmogelijk. Daarom wil Peter eindelijk af van zijn analfabetisme om zijn leven terug op de rails te krijgen.

Agnes (99) - 'Vandaag over een jaar wil ik opgetreden hebben voor publiek.'

'Mijn beroep? Dat was kinderen maken voor mijn man.'

Agnes heeft altijd al genoten van de schijnwerpers. Als jonge vrouw volgde ze een opleiding aan het conservatorium en droomde ze ervan om een professionele actrice of zangeres te worden. Maar haar toenmalige echtgenoot stak daar een stokje voor: ze werd verplicht om haar professionele droom op te bergen en werd huisvrouw. Het koppel kreeg vier kinderen, maar scheidde een paar jaar later. Agnes heeft nadien nooit meer een carrière in de showbizz nagejaagd, maar op haar 99ste blaast ze haar droom nieuw leven in. Voor ze honderd is, wil ze nog eens gezongen hebben voor publiek op een podium. Het liefst van al op het podium van het casino van Oostende, haar thuisstad.

Femme (31) - 'Vandaag over een jaar wil ik mijn man verrassen met een tweede huwelijksaanzoek'

'Danny is mijn armen, mijn benen, mijn ogen, mijn oren, mijn alles.'

Bijna tien jaar geleden trouwde Femme met haar grote liefde Danny. Maar de mooiste dag van haar leven draaide uit op een nachtmerrie. Geveld door griep bevond Femme zich die dag meer boven de toiletpot dan aan tafel of op de dansvloer. Sinds hun huwelijksdag is het Femme niet voor de wind gegaan. Er werd MS vastgesteld en die ziekte manifesteert zich bij haar erg nadrukkelijk. Maar Femme houdt zich sterk dankzij de niet-aflatende steun van Danny. Om hem te bedanken, plant Femme een spectaculair huwelijksaanzoek op het veld van Danny's favoriete voetbalclub Anderlecht. Daar wil ze zonder rolstoel voor hem op haar knie gaan.

'Vandaag over een Jaar', donderdag 16 januari om 20.40 uur op Eén.