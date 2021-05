Nieuwe animatiereeks 'Elliott from Earth' in première op Cartoon Network

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2021

Op 24 mei gaat op Cartoon Network de splinternieuwe animatiereeks 'Elliott from Earth' in première! In deze nieuwe sci-fi comedy, van de makers van 'The Amazing World of Gumball', maak je kennis met Elliott, een jongetje dat samen met zijn mama Frankie plotseling op een vreemde planeet vol aliens terechtkomt.