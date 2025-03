Nieuwe afleveringen van je favoriete shows in maart op Cartoonito

'Grizzy en de Lemmings' zetten hun reis rond de wereld verder en deze keer bezoeken ze de prachtige eilanden van Polynesië.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' vanaf maandag 10 maart elke dag om 18.00 uur op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

'Check the Batwheels'

Vanaf 24 maart

Bij 'Batwheels' is geen dag hetzelfde! Houd je goed vast en volg de spannende avonturen waarin het 'Batwheels'-team Gotham City verdedigt.

Volg het 'Batwheels'-team vanaf maandag 17 februari elke dag tussen 15.00 en 16.00 uur op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

'Lamput'

Vanaf 3 maart

'Lamput' is een oranje gekkerd die ontsnapt is uit het gesticht! Twee dokters zijn erop uit om hem te vangen, maar het probleem is dat ze hem nooit te pakken krijgen omdat Lamput een meester is in vermommingen!

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Lamput' elke dag om 16.30 uur op Cartoonito en te streamen op HBO Max!