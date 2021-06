Nieuwe aflevering van 'MAUVE.' op Play Sports Open: 'Op Jeanke en de toekomst'

11 april 2021. Ietwat onwennig staat voorzitter Wouter Vandenhaute aan de zijlijn van de grasmat in het Lotto Park. De zenuwen staan strak gespannen. Na een kleine zegereeks kan Anderlecht vandaag een gouden zaak doen met het oog op het verwerven van dat felbegeerde ticket voor de Champions Play Offs.

RSCA wint die dag met 2-1 van Club Brugge. De opluchting is groot, zeker nu Genk de Beker pakt en Anderlecht zeker is van Europees voetbal.

De rust keert terug op Neerpede. RSCA kan zich weer volop op de toekomst focussen. Bij Vincent Kompany is dat door vier nieuwe youngsters in zijn selectie te droppen. Jongens die een gans seizoen hard gewerkt hebben en nu even mogen proeven van het grote werk.

Verdediger Zeno Debast maakt zelfs zijn debuut tegen Club Brugge. Maar de coach komt met een nog grotere verrassing en zet de 18-jarige Bart Verbruggen in doel. Gedurfd, want Bart heeft geen ervaring op het hoogste niveau. We zien meteen ook de professionele omkadering in gang schieten: de keeperstrainer bereidt samen met Verbruggen de match voor, hij krijgt nog snel een mediatraining en de jonge beloften leren hoe ze zich moeten opstellen als een lagere school op bezoek komt.

Ook Adrien Trébel, met zijn 30 jaar de ancien van de groep, staat de jongens bij met raad en daad.

Maar naast het sportieve is Anderlecht ook een fabriek die gerund moet worden. Meer en meer zet CEO Jos Donvil de club naar zijn hand en tekent hij met de voorzitter de krijtlijnen en structuren verder uit. Een toekomstplan die de basis moet vormen voor een broodnodige kapitaalverhoging. Zal Donvil zijn raad van bestuur kunnen overtuigen om mee te stappen in zijn project?

'MAUVE.', aflevering 3 op woensdag 9 juni om 19.25 uur op Play Sports Open.