Nieuw seizoen van 'De Noodcentrale' op Eén

En kruipt opnieuw mee in de hoofdtelefoon van de calltakers van 101 en 112 in een gloednieuw seizoen van 'De Noodcentrale'. De reeks geeft een unieke blik achter de schermen van de hulpdiensten.

'De Noodcentrale' is erbij wanneer een oproep binnenkomt en volgt de noodsituaties waarmee de calltakers worden geconfronteerd vanop de eerste rij. Hun reacties en beslissingen maken vaak het verschil tussen leven en dood.

In dit vierde seizoen duikt de reeks voor het eerst onder in de noodcentrale van Vlaams-Brabant. Van de heuvelachtige grensstreek met Henegouwen tot het niet altijd zo rustige Haspengouw, van de liederlijke uitspattingen van Leuvense studenten tot de ongevallen op de Brusselse ring, de telefoons van operatoren Andy, Naomi, Renée, Iris en Tom staan hier permanent roodgloeiend.

Verder komen ook de 101-centrales van Brussel, Antwerpen en Limburg en de 112-centrales van Oost- en West-Vlaanderen weer aan bod, naast af en toe een oproep uit Henegouwen of Luik. Tussen de operatoren die elke shift opnieuw het beste van zichzelf geven, herkennen kijkers enkele vertrouwde gezichten: Ilse in Antwerpen, Pieter-Jan in West-Vlaanderen, David in Oost-Vlaanderen en Els in Limburg. Daarnaast ook heel wat nieuwe gezichten: Tom en Sophie in Antwerpen, Hannes en Samuel in West-Vlaanderen, Aimy in Oost-Vlaanderen, Irfan en Rocio in Limburg en Caro, Stéphanie en Laura in Brussel. Stuk voor stuk mensen van vlees en bloed, maar bovenal gedreven door één duidelijke missie: de burger zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden.

Aflevering 1

Ook dit seizoen biedt 'De Noodcentrale' een unieke blik op het kloppend hart van onze hulpdiensten. In de 112-centrale van Oost-Vlaanderen zien we met Aimy een nieuw gezicht verschijnen, naast vaste waarde David. Daarnaast volgen we ook Ilse, Tom, Caro en Stéphanie van de 101-centrales van Antwerpen en Brussel. Van blinde paniek om een brand tot een stevige knokpartij tussen twee buren, 24/7 leiden deze calltakers de interventies van politie, brandweer en medische hulpdiensten in goede banen.

'De Noodcentrale', vanaf zondag 8 mei om 20.00 uur op Eén en via VRT NU.