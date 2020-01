Nieuw seizoen 'Flipping Bangers' op Discovery

Autoliefhebbers Will Trichet en Gus Gregory besloten hun ultieme passie te volgen: het opknappen van oude auto's die niemand wil restaureren. Ze gaven hun goedbetaalde banen op, om zich op dit risicovolle avontuur te storten.

Om enigszins te kunnen overleven, hebben ze als doel om de auto binnen vijf dagen op te knappen en voor minimaal het dubbele te verkopen. In het nieuwe seizoen van 'Flipping Bangers' beginnen ze met het opknappen van een Audi TT van begin 2000. Er is van alles mis met de auto, maar als Will en Gus hem zien, zijn ze toch meteen verliefd en besluiten ze hem te kopen. Een flink risico want kunnen ze hun aankoopprijs wel terugverdienen? Enthousiast als altijd gaan ze aan de slag om hem in vijf dagen op te knappen. En dan maar hopen dat ze een bereidwillige koper vinden.

'Flipping Bangers', woensdag 15 januari om 20.30 uur op Discovery.