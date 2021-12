Nieuw seizoen 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' in januari op VTM 2

Zwaar verwaarloosde huizen schoonmaken, mobiele toiletten reinigen en beerputten ruimen. Het is een job die moet gebeuren, en voor sommigen is het zelfs een ware roeping. In het tweede seizoen van de populaire VTM 2-realityreeks 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' gaan de kijkers vanaf 4 januari opnieuw mee op stap met de professionele cleaners die de handen uit de mouwen steken, ook al komen ze vaak terecht in erbarmelijke situaties.

Zij zijn de superhelden van de schoonmaak, die ervoor zorgen dat vuiligheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Bekijk de eerste beelden hier:

Zij zijn de mensen met 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen':

Ercan (47) en Erdal (42) uit Lier

'Uw kak, mijn vak'

Ercan en Erdal zijn twee sympathieke broers uit Lier met een passie voor hun vak. Vroeger baatten ze een kebabzaak uit, maar sinds 2012 runnen ze ‘De Lierse Ruimingswerken’. Hun job is letterlijk een kakjob, het ruimen van beerputten en septische kelders is voor hen dagelijkse kost.

Tim (37) uit Zemst

'Ik hou niet van kleine kuiswerken. Extreme dingen zijn mijn ding. Waar anderen voor bedanken, daar begin ik met plezier aan. Als Tim het niet kan, laat het dan.'

Tim runt een schoonmaakbedrijf dat gespecialiseerd is in het opruimen van zwaar vervuilde en verwaarloosde huizen. Hij roept daarvoor regelmatig de hulp in van zijn collega Sandy en zijn vader Erik. Hij heeft in Zemst en omstreken de bijnaam 'mister Clean', een titel die ook op zijn gepersonaliseerde nummerplaat prijkt.

Ilena (12) en Willy (63) uit Stekene

'Ik heb al veel stront in mijn gezicht gekregen, maar ik doe het nog altijd met evenveel plezier. Deze job is mijn vrijheid.'

Willy, de ster van het eerste seizoen van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', is terug van de partij in het nieuwe seizoen. Dit keer met zijn kleindochter Ilena (12), die in de vakantie meehelpt met het schoonmaken van mobiele toiletten met de hogedrukspuit. Willy voert zijn job uit met hart en ziel. Zijn werkdag begint steevast rond half vijf ’s ochtends, waarbij hij met zijn vrachtwagen het land doorkruist om mobiele toiletten te kuisen. Leegzuigen, doorspoelen, proper spuiten: dat is zijn vaste routine bij elk toiletje.

Thomas (34) en Karel (40) uit Bilzen

'In sommige panden zitten tot 300 duiven die gemiddeld elk 14 kilo uitwerpselen achterlaten per jaar. Strontje per strontje.'

Thomas en zijn broer Karel zijn specialisten in ongediertebestrijding. Ze werken samen in het bedrijf dat hun vader al 45 jaar leidt. Muizen, vlooien, kakkerlakken? Een varkensstal vol ratten? Een zolder vol ongewenste duiven? Dat is spek naar de bek van Thomas en Karel.

Tom (37) en Matthias (32) uit Gent

'Toen we zeven jaar geleden begonnen, konden we nog geen spuitfles losdraaien. Maar ondertussen zijn we specialisten. We doen gemiddeld 10 tot 15 ontstoppingen per dag.'

Tom en Matthias zijn nonkel en neef, beste vrienden en al zeven jaar partners in ontstoppingen. Tom en Matthias doen hun job met groot enthousiasme en met een flinke dosis humor. Ze houden absoluut niet van vochtige doekjes, die bij heel wat verstoppingen de grote boosdoener zijn.

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', vanaf dinsdag 4 januari om 21.35 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.