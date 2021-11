'Neighbours': week 45 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 8 november 2021 - aflevering 8347

De politie-inval heeft een diepe indruk nagelaten op Harlow en Mackenzie. Paul wijst Harlow op alle verkeerde keuzes die ze de afgelopen tijd heeft gemaakt. Mackenzie verontschuldigt zich bij de Rebecchi's voor haar leugens en legt hen uit hoe ze hen wilde sparen na de dood van Gary. Aaron en David zijn verheugd met het babynieuws van Mark, maar het maakt hen tegelijkertijd ook droevig. Wanneer is het eindelijk aan hen? Mark kaart de optie pleegzorg aan, iets waar Aaron en David wel al eerder aan gedacht hebben, maar nooit echt de tijd voor namen om alles uit te zoeken.

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 8348

Aaron vindt de dozen vol gestolen spullen van Mannix en licht Paul hierover in. Die draagt hem vervolgens op om het zaakje af te handelen. Komt Aaron hierdoor te laat op de afspraak die hij en David hebben met pleegzorg? Harlow wil de lucht klaren tussen haar en Paul. Roxy en Kyle brengen samen de dag door, maar hebben duidelijk andere verwachtingen.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 8349

Na zijn bekentenis bij de politie, komt Paul er gelukkig vanaf met een officiële waarschuwing. Iedereen is het erover eens dat hij te ver is gegaan, maar zelf ziet hij dat net iets anders. Zal hij het goed kunnen maken met David en Aaron? Pierce denkt na over de toekomst en neemt een belangrijke beslissing. Elly en Toadie bereiden haar verdediging voor.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 8350

De hoorzitting van Elly staat voor de deur. Toadie heeft zich zo goed als hij kon voorbereid en samen met Elly hoopt hij op een goede afloop. Mark en Sky maken zich op om na afloop Erinsborough te verlaten, maar het vonnis verrast iedereen. Sheila gaat terug aan het werk, maar gaat het echt wel zo goed met haar als ze laat uitschijnen?

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 8351

Karl en Susan maken zich zorgen om Elly en de kleine Aster. De spanning tussen hen neemt nog toe wanneer Susan besluit om opnieuw aan het werk te gaan en Karl ervan overtuigd is dat ze daar nog niet klaar voor is. Zal Susan moeten terugkomen op haar beslissing? Paul probeert de lucht te klaren tussen hem en Harlow, maar een onverwachte gebeurtenis strooit roet in het eten. Elly is opgelucht wanneer ze Aster eindelijk terug bij haar heeft. Maar is de gevangenis wel een goeie plaats voor een baby?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



