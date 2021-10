'Neighbours': week 41 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 11 oktober 2021 - aflevering 8327

Het eiland wordt getroffen door een storm. Finn keert terug naar de mijnschacht om te kijken of Bea al overleden is en staat voor een dilemma wanneer hij er ook Harlow aantreft. Er wordt een zoekactie op touw gezet wanneer Hendrix ontdekt dat Harlow niet tot bij Pierce is geraakt.

Dinsdag 12 oktober 2021 - aflevering 8328

Mark en Paige genieten nog na van hun huwelijk wanneer Jack hen een voorstel doet dat hun leven voorgoed zou kunnen veranderen. Paul is door het dolle heen nu zijn beste vrienden besloten hebben om te trouwen. Hij staat echter voor een dilemma wanneer Des en Jane hem allebei vragen om hun getuige te zijn. Wie kiest hij? Terese maakt zich zorgen over Harlow. Woensdag 13 oktober 2021 - aflevering 8329

Paul haast zich naar het eiland, op zoek naar Harlow, en treft er de gewonde Toadie aan. Kan hij hem nog redden? Gary komt Bea en Harlow op het spoor. Bekoopt hij dit met zijn leven? Elly doet een schokkende ontdekking terwijl ze zich klaarmaakt om samen met Finn naar Sydney te vertrekken. Geraakt ze tijdig weg van Finn? Donderdag 14 oktober 2021 - aflevering 8330

Finn vertelt Susan dat Elly en Aster in veiligheid zijn en probeert haar te overtuigen om met hem mee naar de Snowy Mountains te gaan, waar Bea zich volgens hem bevindt. Susan begint echter al gauw te vermoeden dat er iets niet klopt. Vrijdag 15 oktober 2021 - aflevering 8331

Iedereen wordt van het eiland gehaald en Harlow wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een kunstmatige coma wordt gebracht. Susan kijkt de dood in de ogen nadat haar poging om te ontsnappen is mislukt. Maar dan duikt Elly op. Slaagt zij erin om Susan te redden? 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.

