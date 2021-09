'Neighbours': week 39 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 27 september 2021 - aflevering 8317

Het plan van Finn om af te spreken met Trent baart Elly zorgen, maar desondanks belooft ze hem om Bella niet in te lichten. Lucy aanvaardt het huwelijksaanzoek van Mark nu blijkt dat hij bereid is om naar New York te verhuizen. De brief van Richard laat Jane niet los. Wanneer Paul ontdekt dat Terese het nummer van John Wong aan Jane heeft gegeven, kan hij niet anders meer dan de waarheid omtrent de brief op te biechten.

Dinsdag 28 september 2021 - aflevering 8318

Harlow en Prue brengen samen tijd door, maar dan doet Harlow een schokkende ontdekking op de computer van Prue. Gary en Kyle krijgen ruzie wanneer Kyle zijn vader duidelijk maakt dat hij niet aanwezig zal zijn op diens huwelijk. Terese maakt zich zorgen nu blijkt dat Paul de afscheidsbrief van Richard schreef. Heeft hij toch nog gevoelens voor Jane? Mark en Paige proberen samen tijd door te brengen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Woensdag 29 september 2021 - aflevering 8319

Finn kan zijn gevoelens voor Elly niet langer verbergen en biecht haar alles op. Hoe zal zij reageren? Harlow staat voor een dilemma. Moet ze Gary inlichten over wat ze ontdekt heeft over Prue? Ze legt haar oor te luisteren bij Finn, maar die heeft duidelijk andere zaken aan zijn hoofd. Toadie geeft Gary advies na diens ruzie met Kyle. Paige en Mark genieten van hun herwonnen liefde, maar zal een langeafstandsrelatie wel iets voor hen zijn?

Donderdag 30 september 2021 - aflevering 8320

De trouwexpo gaat van start en hoewel Finn verbannen werd van het hele gebeuren, kan hij het niet laten om Elly een bezoekje te brengen. Lucy betrapt hem en is in alle staten. Mark krijgt last van zenuwen voor zijn huwelijk met Lucy. Zal hij er deze keer in slagen om aan het altaar te verschijnen? Paige vraagt Mark ten huwelijk.

Vrijdag 1 oktober 2021 - aflevering 8321

Elly, Bea, Finn en de anderen arriveren op het eiland van Pierce voor hun luxeuze kampeertrip. Finn laat er geen gras over groeien en zet meteen zijn plan in werking om zich van Bea te ontdoen zodat hij een relatie met Elly kan beginnen. Hij duwt haar in een oude mijnschacht en laat haar achter om te sterven. Ondertussen geven Kyle en Roxy toe aan de verleiding en arriveren ook Hendrix en Harlow op het eiland.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!