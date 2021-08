'Neighbours': week 33 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 16 augustus 2021 - aflevering 8287

Op hun wellnessdag merkt Dipi op dat Roxy er nog steeds heel gespannen bij loopt. En ook het nerveuze gedrag van Shane blijft niet onopgemerkt. Toadie maakt zich zorgen om zijn broer. Na hun dagje uit nodigt Dipi Roxy uit voor een etentje en zij durft niet te weigeren. Shane probeert hier een stokje voor te steken, maar Dipi is vastberaden om Roxy te doen vertellen wat er aan de hand is. Chloe denkt na over de toekomst en praat met Pierce over haar gevoelens en zijn idee om akkoord te gaan met het voorstel van Lisa.

Dinsdag 17 augustus 2021 - aflevering 8288

Shane smeekt Dipi om vergiffenis, maar ondanks het feit dat Roxy alle schuld op zich neemt, kan Dipi hem niet zomaar vergeven. Ze neemt afstand en brengt de nacht door bij de Cannings. Roxy krijgt de volle laag van Yashvi, maar Ned verdedigt haar. Roxy biedt Sheila haar ontslag aan. Zij besluit het te aanvaarden, maar na een gesprek met Kyle begint ze te twijfelen. Na de bedreigingen van Zenin aan het adres van Yashvi kan Ned de situatie niet langer negeren. Hij besluit Kane op te zoeken in de gevangenis. Zal hij de waarheid vertellen?

Woensdag 18 augustus 2021 - aflevering 8289

Terwijl Yashvi zich zorgen maakt om haar ouders en zich probeert te focussen op haar politie-examen, probeert Ned haar niet uit het oog te verliezen, uit angst dat Zenin zou toeslaan. Wanneer hij hem opmerkt in de buurt van Yashvi besluit Ned te bluffen. Zal Zenin hem geloven en hen voortaan met rust laten? Kyle schakelt de hulp van Karl in om zijn EHBO-kennis op te frissen.

Donderdag 19 augustus 2021 - aflevering 8290

Het idee van Lisa om via een alternatieve weg nog een kind te krijgen, blijft door het hoofd van Aaron en David spoken. Met hun eigen kinderwens in het achterhoofd polsen ze bij haar of ze misschien co-ouderschap zou durven overwegen. Onderweg naar het politie-examen krijgt Yashvi af te rekenen met autopech. Is er kwaad opzet in het spel? Bea maakt zich zorgen wanneer ze opmerkt dat Harlow steeds vaker contact zoekt met Finn.

Vrijdag 20 augustus 2021 - aflevering 8291

Aaron en David zien hun plannen in het water vallen wanneer Lisa ontdekt dat ze al zwanger is van haar ex. Paul maakt zich zorgen om zijn zoon en polst bij David hoe het nu met hem gaat. Die geeft toe dat hij het moeilijk heeft en voor het eerst sinds lang wenste dat hij niet op mannen viel. Karl vangt een gesprek op tussen Harlow en Mackenzie en trekt zijn conclusies.

