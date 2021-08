'Neighbours': week 32 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 9 augustus 2021 - aflevering 8282

Chloe en Pierce zijn van slag na het voorstel van Lisa en proberen het nieuws te laten bezinken. Chloe is bovendien in de war omdat Pierce het voorstel niet meteen afketste. Ook Hendrix is kwaad wanneer hij de achterliggende motieven van Lisa verneemt. De vriendschap van Roxy en Shane neemt een nieuwe start. Maar zal het daarbij blijven? Wanneer Hendrix opnieuw zijn intrek neemt in nummer 24, biedt Bea Elly aan om terug te keren, maar zij houdt de boot af.

Dinsdag 10 augustus 2021 - aflevering 8283

Na de kus van Roxy maakt Shane zich uit de voeten. De volgende dag zoekt hij Roxy op en vertelt haar dat hij alles zal opbiechten aan Dipi. Roxy vindt dit echter geen goed idee en hierdoor begint ook Shane te twijfelen. Moet hij zijn vrouw de waarheid opbiechten of niet? Aaron en David bieden Elly opnieuw aan om op Aster te passen, maar wanneer ze wat later naar huis terugkeert zijn ze nergens te bespeuren.

Woensdag 11 augustus 2021 - aflevering 8284

Na haar uitbarsting vlucht Elly met Aster naar Bea en Finn, die haar aanraden om duidelijke afspraken te maken met haar huisgenoten. David en Aaron voelen zich schuldig. Yashvi keert terug uit Sydney en is vastberaden om met glans te slagen voor het politie-examen. Wat later worden zij en Ned in het oog gehouden door een mysterieuze man.

Donderdag 12 augustus 2021 - aflevering 8285

Ned is van slag na de confrontatie met Zenin en richt zich tot Paul voor advies. Hij raadt hem aan om goed na te denken over zijn volgende stap. Wat zal Ned doen? Harlow nodigt de buren uit voor een feestje. Roxy is nog steeds kwaad op zichzelf omdat ze haar vriendschap met Shane op de helling heeft gezet. Ze biedt haar ontslag aan in 'The Waterhole', waardoor Sheila, Terese en Harlow zich zorgen beginnen te maken. Roxy biecht uiteindelijk aan Harlow op dat ze Shane gekust heeft. Zij is in eerste instantie razend, maar kalmeert als ze ziet hoeveel spijt Roxy heeft van haar daden.

Vrijdag 13 augustus 2021 - aflevering 8286

De uitbarsting van Roxy zaait verwarring en wanneer Shane te weten komt dat ze haar misstap wou bekennen, breekt het angszweet hem uit. En dat ontgaat ook Toadie niet. Dipi verontschuldigt zich bij Kyle. Pierce heeft nog steeds de knoop niet doorgehakt wat betreft het voorstel van Lisa. Chloe eist duidelijkheid, maar krijgt daar al gauw spijt van.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag na 'Sturm der Liebe' bij VTM 2.

