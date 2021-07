'Neighbours': week 29 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 19 juli 2021 - aflevering 8267

Op de eerste dag van het nieuwe jaar laait de liefde hoog op tussen Ned en Yashvi. Maar wat zal Shane hiervan vinden? Toadie denkt na over een manier om Sonya nog meer te eren. Amy probeert haar breuk met Kyle te verwerken en denkt na over haar verhuis naar New York. Sheila probeert Kyle ondertussen te overtuigen dat hij moet vechten voor Amy, maar zij zet hem meteen weer met beide voeten op de grond.

Dinsdag 20 juli 2021 - aflevering 8268

Dankzij de nierdonatie van Robert gaat het eindelijk de goede kant op met David. Door zijn daad is Harlow ervan overtuigd dat er ook iets 'goeds' in haar vader zit, maar daar denkt Paul het zijne over. Zal dit een wig drijven tussen hem en zijn kleindochter? Roxy probeert haar schuldgevoel te compenseren door voor David te zorgen, maar hoe zal hij reageren als hij ontdekt dat ze een geschikte donor was?

Woensdag 21 juli 2021 - aflevering 8269

Kyle zoekt toenadering tot Roxy, maar zij houdt de boot af. Het moederschap valt Elly zwaar nu baby Aster een huilbaby blijkt te zijn. Gelukkig kan ze rekenen op de steun van Finn, die een natuurtalent blijkt te zijn als het op troosten van baby's aankomt.

Donderdag 22 juli 2021 - aflevering 8270

Harlow en David plannen een bezoek aan Robert in de gevangenis. Harlow wil dat Paul met hen meegaat om zijn zoon te bedanken voor de nierdonatie, maar hij weigert. Terese wijst hem er echter op dat hij nooit gemoedsrust zal vinden als hij niet kan aanvaarden dat zijn kleindochter haar vader door andere ogen ziet dan hij. Zal Paul de confronatie met zijn zoon aangaan? Elly neemt een moeilijke beslissing als Susan ontdekt dat zij en Finn gevoelens hebben voor elkaar.

Vrijdag 23 juli 2021 - aflevering 8271

Bea en Karl zijn van slag na de beslissing van Elly om te verhuizen. Hendrix doet een verrassende ontdekking bij Karl en Susan. Chloe geniet van haar status, tot Lucy Robinson op de proppen komt met enkele moeilijke targets die behaald moeten worden. Kan Chloe de verwachtingen van Lucy inlossen?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag om 17.40 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!