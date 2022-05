'Neighbours': week 21 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 23 mei - aflevering 8475

Dipi en Pierce voelen zich niet langer schuldig over hun bedrog. Wanneer Shane haar verrast met een weekendje weg, is Dipi allesbehalve enthousiast. Vooral wanneer Pierce haar vertelt hoe een weekendje weg met hem er zou uitzien. Jane begint een verband te leggen tussen Nicolettes aanwezigheid in Londen en de dood van Mrs Mangel en confronteert haar dochter hiermee. Hendrix maakt zich zorgen over het huwelijk van Chloe en Pierce wanneer hij ziet hoe Chloe met Nicolette de bloemetjes buitenzet.

Dinsdag 24 mei 2022 - aflevering 8476

Jane verneemt de waarheid omtrent de dood van Mrs Mangel en is kapot van verdriet. Na al hun pogingen om hun relatie opnieuw op het juiste spoor te krijgen, lijkt een echte verzoening tussen Jane en Nicolette verderaf dan ooit tevoren. Terese leent de wagen van Bea en loopt zo in de val van Scarlett.

Woensdag 25 mei 2022 - aflevering 8477

Kyle wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Terese is in shock. Bea inspecteert het voertuig. Ze doet een verrassende ontdekking in de stuurkoppeling en stapt met haar bevindingen naar de politie. De omstandigheden van het ongeluk en de beweringen van Terese doen Levi terugdenken aan iets dat hij gelezen heeft in het dagboek van Scarlett.

Donderdag 26 mei 2022 - aflevering 8478

Na alle gebeurtenissen en het verdwijnen van het bewijsmateriaal zijn Bea, Yashvi, Ned en Levi ervan overtuigd dat Scarlett nog in leven is. De rest van het politiekorps is echter niet overtuigd van hun theorie. Yashvi heeft een idee om Scarlett uit haar kot te lokken. Kyle vreest dat er hem nog meer onheil te wachten staat.

Vrijdag 27 mei 2022 - aflevering 8479

Ned twijfelt aan het plan van Yashvi om voor eens en voor altijd af te rekenen met Scarlett. Zij is er echter van overtuigd dat Scarlett niet aan de verleiding zal kunnen weerstaan om op te dagen. Dipi heeft geen zin in het kampeertripje met Shane, maar probeert dat voor hem verborgen te houden. Pierce heeft het moeilijk wanneer hij verneemt dat Lisa bevallen is. Maar in plaats van troost te zoeken bij Chloe, keert hij zich tot Dipi.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



