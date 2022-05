'Neighbours': week 20 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 16 mei - aflevering 8470

Terwijl Levi en Yashvi de puzzelstukjes in elkaar proberen te passen, krijgt Ned naast nachtmerries nu ook last van hallucinaties. Levi is ervan overtuigd dat Ned iets verbergt. Bea en Yashvi zijn het echter niet met hem eens. Ned zoekt steun bij Paul. Sheila vertelt Clive eindelijk de waarheid omtrent hun breuk.

Dinsdag 17 mei 2022 - aflevering 8471

Yashvi is vastberaden Neds onschuld te bewijzen en wijst detective Graves op de tegenstrijdigheden in het onderzoek. Hij is onder de indruk van haar bevindingen, maar haalt haar vervolgens van het onderzoek omdat ze te nauw betrokken is. Yashvi uit haar frustraties vervolgens bij Bea. Ned wil duidelijkheid en Paul stelt hem voor om een afspraak te maken met Beverly.

Woensdag 18 mei 2022 - aflevering 8472

Ned wil de politie inlichten over zijn herinneringen tijdens de sessie met Beverly. Zal hij worden aangeklaagd voor moord? Dipi probeert haar aandacht op haar huwelijk te richten, maar de frustraties krijgen al gauw weer de bovenhand.

Donderdag 19 mei 2022 - aflevering 8473

Scarlett geniet zienderogen terwijl ze vanop afstand toekijkt hoe Ned gehandboeid wordt weggeleid. Haar vreugde verandert echter al gauw in woede wanneer Ned wat later op borgtocht wordt vrijgelaten. Yashvi is ervan overtuigd dat het dagboek van Scarlett waardevolle informatie bevat.

Vrijdag 20 mei 2022 - aflevering 8474

Shane maakt fout na fout en zet zijn relatie met Dipi zo nog meer onder druk. Pierce probeert de romantiek tussen hem en Chloe te laten oplaaien, maar zijn poging heeft niet het gewenste resultaat. Audrey irriteert Nicolette. Susan heeft genoeg van de voortdurende aanwezigheid van Jane.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!