'Neighbours': week 18 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 2 mei - aflevering 8460

Rose wil Toadie bedanken voor zijn hulp en nodigt hem uit op een etentje. Susan vermoedt echter dat Rose het eerder als een date ziet dan als een bedanking. Nicolette krijgt hoop wanneer een dronken Aaron verklapt dat Chloe haar mist. Kan ze een manier vinden om voorgoed in Ramsay Street te blijven?

Dinsdag 3 mei 2022 - aflevering 8461

Rose en Toadie plannen een volgende afspraakje. Maar dan duikt haar ex James plots op. Hij krijgt al gauw het vermoeden dat Toadie Rose op het spoor van zijn bedrijfactiva heeft gezet, maar in plaats van hem aan te klagen, heeft James een verrassende deal voor Toadie. Aaron en David krijgen twijfels over hun voorstel voor Nicolette. Jane en Karl moeten een nieuw plan bedenken. Woensdag 4 mei 2022 - aflevering 8462

Toadie staat voor een dilemma: volgt hij zijn hart of zijn verstand? Mackenzie zoekt uit wat de beweegredenen van James zijn. Shane voelt de spanning tussen Dipi en Pierce en vreest dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Karl en Jane denken de perfecte oplossing gevonden te hebben, maar dat loopt anders dan verwacht. Donderdag 5 mei 2022 - aflevering 8463

Ned wil het goedmaken met Yashvi en stelt voor om zijn tentoonstelling te annuleren zodat hij meer tijd voor haar heeft, maar zij maakt hem duidelijk dat ze hem nog niet kan vergeven. Het etentje van Shane dreigt uit te draaien op een flop. Vrijdag 6 mei 2022 - aflevering 8464

Dipi en Pierce hebben een diepgaand gesprek en groeien steeds dichter naar elkaar toe. De tentoonstelling van Ned gaat van start. Iedereen is laaiend enthousiast. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

