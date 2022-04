'Neighbours': week 17 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 25 2022 - aflevering 8455

Nicolette helpt Levi inzien dat Sheila alleen maar het beste met hem voor had. Zullen de twee zich kunnen verzoenen? Pierce en Chloe gaan elk op hun eigen manier om met hun verlies. Chloe richt haar aandacht op het vinden van een nieuwe verpleegster voor Fay.

Dinsdag 26 april 2022 - aflevering 8456

Pierce en Chloe besluiten hun huwelijk nog een kans te geven en schrijven zich samen in voor de kooklessen van Dipi. Maar daar blijkt nog maar eens hoe weinig ze nog op elkaar zijn ingespeeld. Shane zet de boel op stelten. Woensdag 27 april 2022 - aflevering 8457

De ruzie tussen Dipi en Shane loopt uit de hand en Dipi besluit de nacht elders door te brengen. Pierce doet hetzelfde, nadat Chloe liet uitschijnen dat ze twijfelt of hun huwelijk nog wel te redden valt. Scarlett maakt het Ned niet gemakkelijk. Donderdag 28 april 2022 - aflevering 8458

Ned bedenkt een plan om het schilderij snel af te krijgen zodat Scarlett voorgoed uit zijn leven kan verdwijnen, maar zij is niet van plan om zich zomaar aan de kant te laten schuiven. Zal Ned Yashvi alsnog de waarheid moeten vertellen? Dipi voelt zich schuldig na haar kus met Pierce. Chloe neemt een verrassende beslissing. Vrijdag 29 april 2022 - aflevering 8459

Na zijn bekentenis probeert Ned het goed te maken met Yashvi, maar zij twijfelt of ze nog wel een toekomst samen hebben. Roxy en Bea confronteren Scarlett met haar daden. Toadie en Mackenzie proberen Rose te helpen waar ze kunnen, maar begeven zich zo op glad ijs. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

