'Neighbours': week 12 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 21 maart 2022 - aflevering 8430

Nicolette overtuigt Chloe om de baby eindelijk te laten testen op de ziekte van Huntington. Pierce is niet opgezet met haar bemoeienissen en wijst haar terecht. David stoort zich aan Jenna, die Emmett probeert te overhalen om bij haar zus in te trekken.

Dinsdag 22 maart 2022 - aflevering 8431

Het vertrek van Emmett dreigt een wig te drijven tussen David en Aaron, die er elk op hun eigen manier mee omgaan. Hendrix probeert ervoor te zorgen dat Nicolette minder aanwezig is. Nicolette zoekt opnieuw toenadering tot Alex, maar zij houdt de boot af door Nicolettes gevoelens voor Chloe. Hendrix doet een verrassende ontdekking. Toadie wordt benaderd door Angela Lane. Karl en Susan waarschuwen hem voor haar. Woensdag 23 maart 2022 - aflevering 8432

Hendrix confronteert Nicolette met haar gevoelens voor Chloe, maar zij ontkent, waarna hij Jane de pieren uit de neus probeert te halen. Zij ruikt echter onraad en polst bij Nicolette naar wat er gaande is. Komt Ned alsnog in de verleiding voor een van de voorstellen die hij kreeg op Fandangle? Donderdag 24 maart 2022 - aflevering 8433

Toadie en Dipi maken zich zorgen om Shane, die nog steeds niets van zich heeft laten horen. Ze polsen bij Roxy of zij misschien meer weet. Kan ze zijn geheim Shane nog langer voor hen verborgen houden? Wanneer de kosten voor de tentoonstelling de pan uit rijzen, overweegt Ned steeds meer om de naaktfoto te nemen. Vrijdag 25 maart 2022 - aflevering 8434

Shane staat er niet voor te springen om met Toadie terug naar Erinsborough te keren, maar hij weigert om Shane achter te laten. Onderweg probeert Toadie hem tot inzicht te laten komen. Zal Shane eindelijk toegeven dat hij met een verslaving kampt? Mackenzie moet haar plannen voor het verrassingsfeestje voor Dipi en Shane bijsturen. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

