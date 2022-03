'Neighbours': week 11 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 8425

Emmett verontschuldigt zich bij Aaron en David en richt zijn pijlen vervolgens op Jenna. Het protest van Mackenzie stoot Paul wederom tegen de borst. Harlow zit tussen twee vuren. Pierce vreest dat Chloe te veel hooi op haar vork neemt. Nicolette heeft een aanvaring met Pierce.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 8426

Nicolette en Pierce beseffen allebei dat de situatie in huis niet langer houdbaar is. Chloe en Jane zijn echter niet bereid om Nicolette zomaar te laten gaan. Levi panikeert en vraagt Bea om een nieuw voorschrift te gaan halen. Terese ergert zich wanneer Paul het idee van Ned in verband met de rugzaktoeristen zomaar van tafel lijkt te vegen.

Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 8427

Ned voelt zich euforisch nu zijn Fandangle-account steeds meer volgers heeft. Yashvi is sceptisch en wijst hem op het feit dat ze meer geïnteresseerd lijken in zijn lichaam dan in zijn kunst. Dipi wordt wantrouwig wanneer Shane niet komt opdagen voor een etentje.

Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 8428

Dipi probeert via allerlei omwegen het doen en laten van Shane te achterhalen, maar wanneer dit niet lukt, besluit ze hem op de man af te confronteren met zijn leugens. Kyle is jaloers op de aandacht die Levi krijgt van Sheila. Toadie krijgt spijt wanneer hij datingadvies vraagt aan Karl.

Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 8429

Shane schaamt zich voor zijn gedrag ten opzichte van Roxy. Kyle is woest en licht Dipi in over de gebeurtenissen, waarna zij en Toadie besluiten om in te grijpen. Heeft Shane zijn kansen verkeken? David en Emmett brengen samen de dag door. Een onverwacht telefoontje dreigt de sfeer te verpesten.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



