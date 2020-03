Nathalie Meskens haalt grap uit met Ruth Beeckmans in 'Beste Kijkers'

Nathalie Meskens neemt woensdag 4 maart om 21.15 uur in 'Beste Kijkers' opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met Ruth Beeckmans, Sean Dhondt, William Boeva en cartooniste Chrostin.

Voor die laatste is het de eerste keer dat ze zetelt in het panel van 'Beste Kijkers'.

Nathalie haalt in 'Beste Kijkers' een prank uit met Ruth Beeckmans, die altijd haar dochtertje Coby-Mae meebrengt om haar te vergezellen. Een van de redactieleden past backstage op Coby-Mae, maar dat loopt niet van een leien dakje...

Nathalie en co hebben het ook over het coronavirus op een geheel eigen 'Beste Kijkers'-manier. In de ronde M/V/X zit deze week een Nederlander die niét gierig is. Hij kocht namelijk een dure sportwagen. Dat is op zich niet zo vreemd, maar wat klopt er dan niet? Dat moet het panel zien te achterhalen. Met de start van het wielerseizoen spelen Ruth, Sean, William en Chrostin in de finale FIETS of NIETS.

'Beste Kijkers', woensdag 4 maart om 21.15 uur op VTM.