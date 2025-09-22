Na 10 jaar LAT-relatie samenwonen of trouwen? Frances Lefebure en Carol Bohyn zoeken het uit in 'Over Geld Gesproken'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 22 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' trekken Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn naar Antwerpen. Daar staan Katja en Dirk voor een belangrijke stap in hun relatie.

Na tien jaar LAT-relatie willen ze eindelijk samenwonen. Maar er is één grote bezorgdheid: hoe zorgen ze dat hun erfenis veilig blijft voor hun kinderen?


Katja heeft twee kinderen uit een vorige relatie. Dirk zijn twee zonen zijn het huis al uit. Samen een toekomst opbouwen klinkt mooi, maar hoe regel je dat praktisch en juridisch? Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen – welke keuze beschermt zowel hun liefde als hun kinderen?

Frances en Carol dompelen hen letterlijk onder in de financiële en juridische gevolgen van hun keuzes. Bij feitelijk samenwonen erft Katja niets en moet ze meteen het huis uit. Bij wettelijk samenwonen krijgt ze levenslang vruchtgebruik op de woning, maar daar is Dirk minder enthousiast over... En trouwen? Daarmee krijgt Katja meer zekerheid, maar wordt de erfenis van Dirks zonen vastgezet. Carol stelt bovendien een vierde, verrassende piste voor… Durven Katja en Dirk die onverwachte weg te bewandelen?


'Over Geld Gesproken', dinsdag 30 september om 20.35 uur bij VTM.


Persbericht VTM
