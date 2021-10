Mysterie, ambiance en verbijstering in laatste auditieaflevering 'Belgium's Got Talent'

Vrijdag is 'Belgium's Got Talent' toe aan zijn laatste audities. Wie verdient nog een felbegeerd ticket voor de shows? Welke act kan rekenen op de laatste Golden Buzzer van jurylid Ruth Beeckmans? En wie verovert de harten van de kijkers en stoot op de valreep rechtstreeks door naar de shows dankzij hun Golden Buzzer?

Hoewel er de afgelopen weken al talloze acts en talenten gepasseerd zijn, slagen sommigen erin de jury toch nog te verrassen. Zo wandelt de 14-jarige Elowyn het podium op gewapend met een bal en een racket. Elowyn woont in Hongarije en is speciaal voor 'Belgium's Got Talent' naar België afgezakt. Ze wil haar passie voor 'medibal', een combinatie van tai chi en Kung Fu, delen met heel Vlaanderen. De sport is super populair in Hongarije maar hier nog compleet onbekend. An is alvast overtuigd: 'Ik had een soort van tennis verwacht maar wat jij brengt is echt heel straf. Zullen we afspreken dat we er samen voor zorgen dat dit de wereld rondgaat?'

De breakdancers van de Mini Droids (11 - 12 jaar uit Antwerpen) komen nu vrijdag een feestje bouwen op het podium. Hun spectaculaire moves leerden ze van coach Samuel die hen backstage komt aanmoedigen. Al heeft hij nog een verrassing in petto want ook hij waagt zich zélf aan een auditie in 'Belgium's Got Talent'. Samuel (34 jaar uit Antwerpen) danst zelf al 20 jaar, doet wedstrijden en geeft les. Kortom, hij staat op en gaat slapen met dans. Door een hernia heeft hij 3 jaar lang niet meer kunnen dansen maar vandaag komt hij aan heel Vlaanderen tonen wat hij in zijn mars heeft. Scoren ze allebei met hun audities een ticket voor de shows?

Deze acts zijn nu vrijdag te zien in 'Belgium's Got Talent':

- Born4Dance, Antwerpen (18 - 39 jaar). ‘Daantje België’ en ‘David D’ hebben door hun beperking zelf ondervonden wat discriminatie is. Als tegenreactie schreven ze zelf een rap over respect die ze samen met hun hip hop dansers brengen.

- TK Russel, Gent (27 jaar). TK Russell droomt van een carrière in de muziek. Geen beter podium dan dat van Belgium’s Got Talent om de eerste stap te wagen. Als de jury hoort dat hij Higher Ground van Stevie Wonder gaat brengen, vrezen ze het ergste. Maar is dat ook terecht?

- The ObsCURE, Oud-Turnhout (21 - 49 jaar). Dirk, de Robert Smith van de Kempen, richtte samen met enkele muzikanten de tribute band ‘The ObsCURE’ op. Sinds een jaar is Dirks zoon Jarne gitarist van de band. Het optreden nu vrijdag is meteen ook Jarnes vuurdoop. Ze willen de jury omverblazen met het toepasselijke ‘Friday I’m in love’.

- MTG, Kortrijk (18 - 26 jaar). Het trio Morgane, Tuur en Jean-Louis brengt samen een choreo die ze zelf hebben gemaakt. Daarin vertalen ze de tweestrijd tussen het engeltje en het duiveltje in het hoofd in een unieke moderne dans.

- Duo Legato, Hoeleden (24 jaar). Hanne en Giani leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen in het circus waar ze allebei werkten: Hanne als artieste, Giani als muzikant. Sindsdien zijn ze een koppel en proberen ze ook in hun werk de krachten te bundelen. Hanne brengt explosieve, gevaarlijke luchtacrobatie op de live zang van Giani.

- Cone Crazy, Bierbeek (27 en 40 jaar uit Bierbeek). Alexandre en Tim schotelen de jury iets ongeziens voor: een freestyle slalom op rollerskates. Bedoeling is om te slalommen tussen potjes. Slagen de heren erin om de verwachtingen van de jury te overtreffen?

- Lieven, Oudegem (48 jaar). Lieven zorgt voor interactie in de studio Als muzikant-coach nodigt hij iedereen uit om het innerlijk kind in zich naar boven te halen. Bart, An, Ruth en Davy gaan samen met Lieven op innerlijke reis.

- Mindgames, Hasselt (28 – 46 jaar). Piet, Stefan en Kurt namen afzonderlijk al eens deel aan 'Belgium's Got Talent'. Deze keer bundelen ze hun krachten en gaan ze samen voor de overwinning. Met een ongeziene mentalisme act maken ze 1 iemand in het publiek alvast heel erg gelukkig…

Na de laatste audities is het tijd voor volgende fase in 'Belgium's Got Talent': de grote shows. De Golden Buzzers van de juryleden, Koen en Laura én die van de kijkers hebben hun plaats daar al verdiend, maar welke andere acts gaan ook door? Een volledig overzicht kan je vanaf zaterdag 16 oktober terugvinden op vtm.be. Iedereen die de spectaculaire eerste studioshow wil bijwonen, kan nog steeds tickets kopen via vtmtickets.be.

'Belgium's Got Talent', vrijdag 15 oktober om 20.35 uur bij VTM.