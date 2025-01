Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh treffen wereldtoppers op de World Masters Darts

Vanaf donderdag 30 januari kunnen dartsliefhebbers hun hart ophalen bij VTM 2 en VTM 4, waar alle wedstrijden van de World Masters live worden uitgezonden.

Met Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker staan er al zeker twee Belgen aan de oche. Daarnaast proberen Kim Huybrechts, Andy Baetens en Mario Vandenbogaerde vandaag - woensdag 29 januari - via de qualifiers een plek op de hoofdtabel te bemachtigen.

Voor Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker, die hun deelname al verzekerd hebben, belooft het een spannend toernooi te worden. De loting is namelijk pittig: Mike neemt het in de eerste ronde op tegen James Wade, terwijl Dimitri tegenover tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson staat. Als ze die eerste hindernis nemen, dan wacht voor Mike een duel met wereldkampioen Luke Littler en voor Dimitri een confrontatie met Michael van Gerwen.

Dit jaar krijgt de World Masters een frisse wind. Het toernooi stapt over naar een format waarbij er gespeeld wordt op winnende sets in plaats van legs, vergelijkbaar met het Wereldkampioenschap darts van enkele weken geleden. Daarnaast telt het toernooi voor het eerst mee voor de Order of Merit, wat de druk voor de spelers opvoert. Het deelnemersveld wordt bovendien uitgebreid van 24 naar 32 spelers. De 24 hoogst gerangschikte spelers, onder wie Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker, zijn al verzekerd van een plek op de hoofdtabel. De resterende acht plaatsen worden via de qualifiers verdeeld onder de overige tourkaarthouders, onder wie Kim Huybrechts, Andy Baetens en Mario Vandenbogaerde.

Op donderdag 30 januari worden acht wedstrijden uit de eerste ronde vanaf 20u00 live uitgezonden bij VTM 4. De volgende acht wedstrijden uit de eerste ronde, met de matchen van Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker - én mogelijk nog andere Belgen - , worden op vrijdag 31 januari vanaf 20u00 live uitgezonden bij VTM 2. Ook de tweede rondes (zaterdag 1 februari om 13u50 en om 20u00), de kwartfinales (zondag 2 februari om 13u50), halve finales en finale (zondag 2 februari om 20u00) worden live bij VTM 2 uitgezonden.