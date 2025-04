'Mijn Eerste Reis' vrijdag met Oshin Derieuw

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Mijn Eerste Reis' trekt een bekende gast samen met Siska Schoeters naar een betekenisvolle reisbestemming. Een plek die een grote indruk op hem of haar heeft nagelaten om de meest uiteenlopende redenen: een familiale link, de confrontatie met de volwassenheid, de grote cultuurshock of een bijzonder lief.

Olympisch boksster Oshin Derieuw was 23 jaar toen ze voor het eerst een echt vakantiegevoel ervaarde, toen ze per toeval in Ericeira belandde. Het werd doorheen de jaren haar tweede thuis, haar toevluchtsoord, en was zelfs de plek waar ze haar jawoord gaf.

'Mijn Eerste Reis', vrijdag 18 april om 20.40 uur VRT 1.