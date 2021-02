Michiel & Joachim gaan op slow date in 'Blijven Slapen'

Vanaf nu zondag 21 februari ontdekken de kijkers in drie nieuwe afleveringen van 'Blijven Slapen' opnieuw of de liefde meer kans maakt als singles ruim de tijd krijgen om elkaar beter te leren kennen.

Enthousiastelingen Michiel (29 uit Berchem) en Joachim (30 uit Aalter) zijn onder andere de twee nieuwe singles die nu zondag hun intrede doen in één van de twee luxueuze huizen. Daar is alles aanwezig voor een 24 uren-date van breakfast tot bed en om te zorgen voor die extra spark. Op zondag 21 februari is de aflevering van 'Blijven Slapen' simultaan te volgen bij VTM 2 en VTM, na een nieuwe aflevering van 'Blind Getrouwd'.

Van celebrity crushes Jake Gyllenhaal en Ryan Reynolds naar politicus Conner Rousseau, want met hem zou Joachim graag eens op restaurant gaan, bekent hij aan Michiel. 'Ik wil graag eens met hem babbelen. Ik wil het dan niet over politiek hebben, maar ik wil weten hoe hij daarbuiten is. Hij heeft zo'n schattige tic nerveux. En aan zijn neus te zien, denk ik dat hij goed voorzien is', lacht Joachim. Beslissen de mannen na hun eerste slow date van 24 uur om nog langer te blijven? Of kiezen ze ervoor om de villa apart te verlaten?

Ook andere singles stappen deze week vol spanning de villa's van 'Blijven Slapen' binnen op zoek naar de liefde. Zo onder andere de prille twintigers Julie (21 uit Opwijk) & Lars (23 uit Brugge) en Babette (25 uit Deinze) & Jony (27 uit Denderleeuw). Verder komen de VTM 2-kijkers ook te weten hoe het afloopt tussen Yoko (23 uit Ekeren) & Kobe (23 uit Attenrode) en Jana (28 uit Lokeren) & Philippe (28 uit Kaprijke), waarbij het al tot een eerste kus kwam.

De afleveringen van 'Blijven Slapen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Blijven Slapen', van zondag 21 tot en met dinsdag 23 februari om 21.30 uur bij VTM 2.