Met 'Telefacts Zomer' 48 uur op de 'feestuniversiteit' van de VS

Ohio University staat bekend als 'dé feestuniversiteit' van de VS. Bier is er goedkoper dan water en duizenden studenten zakken er dan ook elke avond af naar een van de 25 bars.

'Telefacts Zomer' zoomt hier op dinsdag 18 augustus om 21.55 uur op in en laat enkele studenten die er studeren of gestudeerd hebben aan het woord.

'Je kunt zo veel fuiven als je wilt. Op zich is het opmerkelijk dat de meeste studenten er uiteindelijk in slagen om af te studeren', vertelt Joe Donatelli, digital director bij News 5. Maar zoveel drank en feestjes zorgt ook voor ernstiger problemen op de campus: seksueel geweld dat ieder jaar erger lijkt te worden. 'Je loopt rond op de campus en je ziet borden bij studentenhuizen: 'Nee betekent ja, ja betekent anaal'. Er is zelfs een studentenhuis dat bekendstaat als het 'verkrachtingshuis'', getuigt een studente.

