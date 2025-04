Met nog vijf minuten op de klok loopt het helemaal mis in de halve finale van 'LEGO MASTERS Out of the Box'

In de voorlaatste aflevering van 'LEGO MASTERS Out of the Box' reizen de vier overgebleven teams naar het topje van Nederland.

In het Groninger Museum krijgen ze de opdracht een kunstwerk tot leven te wekken met LEGO steentjes. De spanning loopt hoog op, want de teams strijden om een plekje in de finale. Na twaalf uur bouwen en met nog vijf minuten op de klok, lijkt het helemaal mis te gaan bij het Nederlandse moeder-zoon duo Marlijne en Tonko. Een deel van hun bouwwerk valt uit elkaar. Brengen ze hun kunstwerk nog op tijd tot leven én is dat voldoende voor een plekje in de finale?

Bekijk de preview hier:

Wie weet een plek in de finale te bemachtigen? En welk kunstwerk wordt één jaar lang tentoongesteld in het Groninger Museum? Ontdek het vanavond om 20.30 uur op VTM en op VTM GO.