'Met De Wind Mee' brengt Wouter naar Bulgarije

Vroeg uit de veren en een ontbijt bij/onder een waterval. Wouter heeft zijn lesje geleerd en probeert de hitte voor te zijn. Maar wanneer de wind hem de grens met Bulgarije over blaast, heeft de realiteit hem ingehaald.

Een heuse bosbrand is het bewijs van hoe warm het is. In Rupite wordt Wouter naar de tempel van een helderziende gestuurd en in Melnik belandt hij op een trouwfeest dat tot de vroege uurtjes duurt. Met een zwaar hoofd moet hij de volgende dag naar Bansko en dat wil zeggen: door de voor fietsers levensgevaarlijke Kresnakloof. In het skidorpje Bansko ontmoet Wouter Stefan, die er is voor het Digital Nomad festival. De volgende dag waait de wind uit het westzuidwesten: langs het Belitsa berenreservaat waar Wouter de vroegere ‘dansende’ beren van Bulgarije ontmoet. De aflevering eindigt aan het idyllische meer van Batak.

'Met De Wind Mee', dinsdag 10 juni om 20.40 uur op VRT 1.