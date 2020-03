'Meer Vrouw op Straat' in Gent

Een mix van folklore, avontuur en rebellie: die thema's overheersen in Gent. En bij Antoinette Vandeputte, Gents volksfiguur én verwoed voorstander van abortus, in een tijd waarin dat absoluut niet evident was.

Paula Semer brengt hulde aan Marguerite Deriemaker-Legot, de allereerste vrouwelijke minister. De moed van Louisa D’Havé heeft Vlaanderen als spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog veel extra leed bespaard, en enkele Gentse topchefs brengen een passend eerbetoon aan de vrouw achter de Gentse katrienspekken.

'Meer Vrouw Op Straat', dinsdag 31 maart om 21.20 uur op Canvas.